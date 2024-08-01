Быстрый тест по ПДД — кто из водителей должен уступить автобусу

Кто уступит? Рисунок: "Тримай кермо".

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Какой автомобиль должен уступить автобусу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

Зеленый. Красный. Оба. Ни один.

Разбор задачи

Два автомобиля двигаются каждый в своей полосе. Автобус пытается выехать с остановки в левую полосу, ведь в правой полосе имеет препятствие в виде поломанной белой машины.





Траектории всех участников движения пересекаются, поэтому нужно выяснить, какой из двух автомобилей должен уступить автобусу на дороге.

В изображенной ситуации есть только один дорожный знак 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".





Этот знак обозначает начало посадочной площадки автобуса, следующего по установленному маршруту.

Наличие застройки на рисунке позволяет понять, что события происходят в городе.

Поэтому читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, начинающему движение от обозначенной остановки, расположенной в "кармане" для заезда, водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Следовательно, водитель красного автомобиля должен уступить дорогу выезжающему с остановки автобусу .

А как насчет зеленой машины? Автобус уже находится на правой полосе и намерен перестроиться на левую.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, автобус должен уступить дорогу зеленому авто.

Правильный ответ №2

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