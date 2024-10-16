Сложный тест по ПДД — каков порядок разъезда в запутанной дорожной ситуации

Каков порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами".

Задача сразу по двум темам: начало движения и изменение его направления и преимущество маршрутных транспортных средств. Каков будет правильный порядок разъезда на участке дороги в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Желтый автомобиль, белый, автобус. Желтый автомобиль, автобус, белый. Белый автомобиль, желтый, автобус. Белый автомобиль, автобус, желтый. Автобус, желтый автомобиль, белый. Автобус, белый автомобиль, желтый.

Разбор задачи

Автобус начинает движение от остановки, расположенной в "кармане", обозначенной знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".





Читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

То есть в изображенной ситуации водитель белого автомобиля должен дать дорогу автобусу, ведь именно он может создать помехи общественному транспортному средству.

Также водитель белого авто должен уступить желтой машине, ведь намерен перестроиться в полосу, по которой уже двигается водитель желтого автомобиля.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестройки водитель должен дать дорогу транспортным средствам, двигающимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Итак, именно водитель белого автомобиля проедет изображенный участок дороги последним.

Далее водитель автобуса отъезжает от остановки и намерен объехать место дорожных работ, перестраиваясь на полосу, по которой двигается желтый автомобиль.





Согласно пункту 10.3 ПДД, который уже упоминался выше, водитель автобуса обязан уступить дорогу желтому автомобилю.

Таким образом, порядок разъезда будет следующим: желтый автомобиль, автобус, белый автомобиль.

Правильный ответ №2

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