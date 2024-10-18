Тест по ПДД для внимательных — кто из водителей может развернуться на перекрестке

ПДД тестирование — кто из водителей может развернуться на перекрестке
Задача на знание дорожных знаков. Водитель какого автомобиля может выполнить разворот в изображенной на рисунке дорожной ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба могут.
- Оба не могут.
Разбор задачи
Дорога имеет по две полосы для движения в каждом направлении, и согласно знаку 5.16 "Направления движения по полосам", водителю желтого автомобиля с его полосы разрешается поворот налево. Этот знак не запрещает ему выполнить и разворот.
Водителю белого автомобиля этот знак позволяет со своей полосы продолжить движение прямо и налево. Но развернуться он уже не может, так как не находится в крайнем левом ряду.
Как быть со знаком 3.23 "Поворот налево запрещен"? Он установлен на желтом фоне, то есть является временным. А согласно пункту 8.2 ПДД, временные дорожные знаки имеют преимущество перед постоянными.
Этот знак запрещает выполнить поворот налево обоим водителям, но он не возражает против разворота. А значит, водитель желтого автомобиля имеет полное право развернуться.
Правильный ответ №1
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