ПДД тест с подвохом — кто нарушает правила, заезжая на стоянку

Хитрый тест по ПДД — кто из водителей нарушает правила, заезжая на стоянку
Задача на знание дорожных знаков. Кто из водителей нарушает правила, заезжая на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил Intensive Driving.
Варианты ответа
- Водитель микроавтобуса.
- Водитель грузовика.
- Оба водителя нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
Водитель грузовика, заезжая в зону парковки, поворачивает направо, а водитель микроавтобуса — налево.
Водитель грузовика видит перед собой знак 5.38 "Место для стоянки" и таблички 7.3.1 "Направление движения направо" и 7.5.4 "Вид транспортного средства (автобус)".
Эта комбинация знаков указывает место стоянки транспортных средств для перевозки людей, однако не запрещает пребывание на паркинге других машин, в том числе и грузового автомобиля.
Другая ситуация у водителя микроавтобуса. Перед ним установлен знак 5.27 "Зона разворота".
Водитель микроавтобуса нарушит ПДД, выполнив поворот налево, поскольку делать это в зоне для разворота запрещено.
Правильный ответ №1
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