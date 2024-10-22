ПДД тест с подвохом — кто нарушает правила, заезжая на стоянку

Кто нарушитель? Рисунок: intensive-driving.kiev.ua

Задача на знание дорожных знаков. Кто из водителей нарушает правила, заезжая на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Intensive Driving.

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Варианты ответа

Водитель микроавтобуса. Водитель грузовика. Оба водителя нарушают правила. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Водитель грузовика, заезжая в зону парковки, поворачивает направо, а водитель микроавтобуса — налево.

Водитель грузовика видит перед собой знак 5.38 "Место для стоянки" и таблички 7.3.1 "Направление движения направо" и 7.5.4 "Вид транспортного средства (автобус)".





Эта комбинация знаков указывает место стоянки транспортных средств для перевозки людей, однако не запрещает пребывание на паркинге других машин, в том числе и грузового автомобиля.

Другая ситуация у водителя микроавтобуса. Перед ним установлен знак 5.27 "Зона разворота".





Водитель микроавтобуса нарушит ПДД, выполнив поворот налево, поскольку делать это в зоне для разворота запрещено.

Правильный ответ №1

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