Сложный ПДД тест — как водителю красного авто выскочить из пробки

Интересный тест по ПДД — как водителю красного авто выпутаться из пробки
Задача по теме проезда перекрестков. Как должен поступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил Intensive Driving.
Варианты ответа
- Дождаться возможности и проехать прямо.
- Вернуться задним ходом к стоп-линии.
- Повернуть налево или развернуться.
- Все перечисленные действия противоречат ПДД.
Разбор задачи
Пробка помешала водителю красной машины освободить перекресток до включения запрещающего сигнала светофора. Таким образом, он создал препятствие тем, кто двинулся на разрешительный сигнал в поперечном направлении.
Водитель красного авто уже нарушил требование пункта 16.4 ПДД:
"Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающего движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов".
Повернуть или развернуться, чтобы освободить перекресток, водителю не разрешает знак 4.4 "Движение прямо и направо".
Сдавать задним ходом на перекрестке тоже запрещено. Читаем пункт 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостатком видимостью".
Следовательно, водителя красного автомобиля остается лишь дождаться, когда продвинутся скопившиеся впереди машины.
Правильный ответ №1
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