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Интересный тест по ПДД — как водителю красного авто выпутаться из пробки

18 октября 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Сложный ПДД тест — как водителю красного авто выскочить из пробки
Как поступить водителю красного авто? Рисунок: intensive-driving.kiev.ua
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме проезда перекрестков. Как должен поступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Intensive Driving.

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Варианты ответа

  1. Дождаться возможности и проехать прямо.
  2. Вернуться задним ходом к стоп-линии.
  3. Повернуть налево или развернуться.
  4. Все перечисленные действия противоречат ПДД.

Разбор задачи

Интересный тест с ПДД — как водителю красного авто выпутаться из пробки - фото 1

Пробка помешала водителю красной машины освободить перекресток до включения запрещающего сигнала светофора. Таким образом, он создал препятствие тем, кто двинулся на разрешительный сигнал в поперечном направлении.

Водитель красного авто уже нарушил требование пункта 16.4 ПДД:

"Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающего движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов".

Повернуть или развернуться, чтобы освободить перекресток, водителю не разрешает знак 4.4 "Движение прямо и направо".


Интересный тест по ПДД — как водителю красного авто выпутаться из пробки - фото 2

Сдавать задним ходом на перекрестке тоже запрещено. Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостатком видимостью".

Следовательно, водителя красного автомобиля остается лишь дождаться, когда продвинутся скопившиеся впереди машины.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

ПДД тест правила дорожного движения водители автомобиль авто

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