Сложный ПДД тест — как водителю красного авто выскочить из пробки

Как поступить водителю красного авто? Рисунок: intensive-driving.kiev.ua

Задача по теме проезда перекрестков. Как должен поступить водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Intensive Driving.

Читайте также:

Варианты ответа

Дождаться возможности и проехать прямо. Вернуться задним ходом к стоп-линии. Повернуть налево или развернуться. Все перечисленные действия противоречат ПДД.

Разбор задачи

Пробка помешала водителю красной машины освободить перекресток до включения запрещающего сигнала светофора. Таким образом, он создал препятствие тем, кто двинулся на разрешительный сигнал в поперечном направлении.

Водитель красного авто уже нарушил требование пункта 16.4 ПДД:

"Запрещается выезжать на любой перекресток, в том числе при сигнале светофора, разрешающего движение, если образовалась пробка, которая заставит водителя остановиться на перекрестке, что создаст препятствие для движения других транспортных средств и пешеходов".

Повернуть или развернуться, чтобы освободить перекресток, водителю не разрешает знак 4.4 "Движение прямо и направо".





Сдавать задним ходом на перекрестке тоже запрещено. Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостатком видимостью".

Следовательно, водителя красного автомобиля остается лишь дождаться, когда продвинутся скопившиеся впереди машины.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД: