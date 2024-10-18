Складний ПДР тест — як водієві червоного авто вискочити з затору

Як вчинити водієві червоного авто? Малюнок: intensive-driving.kiev.ua

Задача з теми проїзду перехресть. Як мусить вчинити водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Intensive Driving.

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Варіанти відповіді

Дочекатися можливості та проїхати прямо. Повернутись заднім ходом до стоп-лінії. Повернути ліворуч або розвернутися. Усі перелічені дії суперечать ПДР.

Розбір задачі

Затор завадив водієві червоної машини звільнити перехрестя до включення заборонного сигналу світлофора. Таким чином він створив перешкоду тим, хто рушив на дозвільний сигнал у поперечному напрямку.

Водій червоного авто вже порушив вимогу пункту 16.4 ПДР:

"Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів".

Повернути або розвернутися, щоб звільнити перехрестя, водієві не дозволяє знак 4.4 "Рух прямо і праворуч".





Здавати заднім ходом на перехресті заборонено. Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Отже, водію червоного автомобіля залишається лише дочекатися, коли просунуться машини, що скупчилися попереду.

Правильна відповідь №1

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