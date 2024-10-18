Складний ПДР тест — як водієві червоного авто вискочити з затору

Цікавий тест з ПДР — як водієві червоного авто виплутатися з затору
Задача з теми проїзду перехресть. Як мусить вчинити водій червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував Intensive Driving.
Варіанти відповіді
- Дочекатися можливості та проїхати прямо.
- Повернутись заднім ходом до стоп-лінії.
- Повернути ліворуч або розвернутися.
- Усі перелічені дії суперечать ПДР.
Розбір задачі
Затор завадив водієві червоної машини звільнити перехрестя до включення заборонного сигналу світлофора. Таким чином він створив перешкоду тим, хто рушив на дозвільний сигнал у поперечному напрямку.
Водій червоного авто вже порушив вимогу пункту 16.4 ПДР:
"Забороняється виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів".
Повернути або розвернутися, щоб звільнити перехрестя, водієві не дозволяє знак 4.4 "Рух прямо і праворуч".
Здавати заднім ходом на перехресті заборонено. Читаємо пункт 10.10 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".
Отже, водію червоного автомобіля залишається лише дочекатися, коли просунуться машини, що скупчилися попереду.
Правильна відповідь №1
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