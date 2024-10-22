ПДР тест з каверзою — хто порушує правила, заїжджаючи на стоянку

Хто порушник? Малюнок: intensive-driving.kiev.ua

Задача на знання дорожніх знаків. Хто з водіїв порушує правила, заїжджаючи на стоянку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Intensive Driving.

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Варіанти відповіді

Водій мікроавтобуса. Водій вантажного автомобіля. Обидва водії порушують правила. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Водій вантажівки, заїжджаючи до зони паркування повертає праворуч, а водій мікроавтобуса — ліворуч.

Водій вантажівки бачить перед собою знак 5.38 "Місце для стоянки" та таблички 7.3.1 "Напрям руху праворуч" та 7.5.4 "Вид транспортного засобу (автобус)".





Ця комбінація знаків вказує на місце стоянки транспортних засобів для перевезення людей, однак не забороняє перебування на паркінгу інших машин, зокрема й вантажного автомобіля.

Інша ситуація у водія мікроавтобуса. Перед ним встановлено знак 5.27 "Зона для розвороту".





Водій мікроавтобуса порушить ПДР, виконавши поворот ліворуч, позаяк робити це у зоні для розвороту заборонено.

Правильна відповідь №1

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