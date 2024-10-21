Швидкий тест — за якою траєкторію може розвернутися вантажівка

Як розвернутися? Малюнок: intensive-driving.kiev.ua

Задача з теми початку руху та зміни його напрямку. За якою траєкторію може розвернутися водій вантажівки в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Intensive Driving.

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. За будь-якою траєкторією. Розворот заборонено.

Розбір задачі

Водію вантажівки пропонується два варіанти розвороту на перехресті. На цій ділянці дороги встановлено знак 4.4 "Рух прямо і праворуч". Він дозволяє на цьому перехресті рухатися лише прямо або праворуч, тому виконати розворот за траєкторією "А" водієві заборонено.





Траєкторія "Б" також суперечить правилам дорожнього руху, позаяк пунктом 10.10 ПДР рух заднім ходом на перехрестях заборонено.

Правильна відповідь №4

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