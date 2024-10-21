Быстрый ПДД тест — по какой траектории может развернуться грузовик

Как развернуться? Рисунок: intensive-driving.kiev.ua

Задача по теме начала движения и изменения его направления. По какой траектории может развернуться водитель грузовика в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Intensive Driving.

Читайте также:

Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. По любой из траекторий. Разворот запрещен.

Разбор задачи

Водителю грузовика предлагается два варианта разворота на перекрестке. На этом участке дороги установлен знак 4.4 "Движение прямо и справа". Он позволяет на этом перекрестке двигаться прямо или направо, поэтому выполнить разворот по траектории "А" водителю запрещено.





Траектория "Б" также противоречит правилам дорожного движения, так как пунктом 10.10 ПДД движение задним ходом на перекрестках запрещено.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД: