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Швидкий ПДР тест — хто порушує правила на тротуарі

25 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДР тестування за 10 секунд — хто порушує правила на тротуарі
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Хто порушує правила, рухаючись тротуаром, в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій автомобіля.
  2. Велосипедист.
  3. Обидва порушують.
  4. Обидва не порушують.

Розбір задачі

Швидкий ПДР тест — хто порушує правила на тротуарі - фото 1

Широким тротуаром рухаються автомобіль та велосипедист. Очевидно, що тротуар не є місцем для руху транспортних засобів. 

Читаємо пункт 11.13 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торгівельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під'їздів і за умови виконання вимог пунктів 26.1-26.3 цих Правил".

Отже, велосипедист точно порушує правила. 

Водій автомобіля рухається тротуаром для того, щоб під'їхати до аптеки та розвантажити ліки. Він обслуговує підприємство розташоване безпосередньо біля тротуару, а значить правил не порушує.

Правильна відповідь №2

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авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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