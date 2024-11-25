ПДР тестування за 10 секунд — хто порушує правила на тротуарі

Швидкий ПДР тест — хто порушує правила на тротуарі
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Хто порушує правила, рухаючись тротуаром, в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій автомобіля.
- Велосипедист.
- Обидва порушують.
- Обидва не порушують.
Розбір задачі
Широким тротуаром рухаються автомобіль та велосипедист. Очевидно, що тротуар не є місцем для руху транспортних засобів.
Читаємо пункт 11.13 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках, крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торгівельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під'їздів і за умови виконання вимог пунктів 26.1-26.3 цих Правил".
Отже, велосипедист точно порушує правила.
Водій автомобіля рухається тротуаром для того, щоб під'їхати до аптеки та розвантажити ліки. Він обслуговує підприємство розташоване безпосередньо біля тротуару, а значить правил не порушує.
Правильна відповідь №2
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