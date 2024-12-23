Тест по ПДД для грамотных водителей — кто нарушает правила

ПДД тест для умных водителей — кто нарушает правила
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого грузовика нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего грузовика.
- Водитель красного грузовика.
- Оба водителя нарушают правила.
- Оба водителя не нарушают правила.
Разбор задачи
Водитель синего грузовика движется прямо в средней полосе, а водитель красного грузовика намерен его опередить по крайней левой полосе.
Важный нюанс: в изображенной ситуации дорога имеет три полосы для движения в одном направлении.
Читаем пункт 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".
В этом случае водитель синего грузовика опережает легковые автомобили, двигающиеся по правой полосе, и поэтому он правила не нарушает.
А какова ситуация с водителем красного грузового автомобиля?
Читаем пункт 11.6 ПДД:
"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки".
Следовательно, правила нарушает водитель красного грузовика.
Правильный ответ №2
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