Тест по ПДД для грамотных водителей — кто нарушает правила

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Водитель какого грузовика нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель синего грузовика. Водитель красного грузовика. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Водитель синего грузовика движется прямо в средней полосе, а водитель красного грузовика намерен его опередить по крайней левой полосе.

Важный нюанс: в изображенной ситуации дорога имеет три полосы для движения в одном направлении.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

В этом случае водитель синего грузовика опережает легковые автомобили, двигающиеся по правой полосе, и поэтому он правила не нарушает.

А какова ситуация с водителем красного грузового автомобиля?

Читаем пункт 11.6 ПДД:

"На дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, тракторам, самоходным машинам и механизмам разрешается выезжать на крайнюю левую полосу только для поворота налево и разворота, а в населенных пунктах на дорогах с односторонним движением, кроме этого, для остановки слева, в разрешенных случаях, с целью загрузки или разгрузки".

Следовательно, правила нарушает водитель красного грузовика.

Правильный ответ №2

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