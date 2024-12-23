Тест з ПДР для грамотних водіїв — хто порушує правила

ПДР тест для розумних водіїв — хто порушує правила
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якої вантажівки порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синьої вантажівки.
- Водій червоної вантажівки.
- Обидва водії порушують правила.
- Обидва водії не порушують правила.
Розбір задачі
Водій синьої вантажівки рухається прямо у середній смузі, а водій червоного вантажного авто має намір його випередити крайньою лівою смугою.
Важливий нюанс: в зображеній ситуації дорога має три смуги для руху в одному напрямку.
Читаємо пункт 11.2 ПДР:
"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".
В цьому випадку водій синьої вантажівки випереджає легкові автомобілі, що рухаються правою смугою, й тому він правила не порушує.
А що стосовно водія червоного вантажного авто?
Читаємо пункт 11.6 ПДР:
"На дорогах, які мають три й більше смуг для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки ліворуч, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження".
Отже, правила порушує водій червоної вантажівки.
Правильна відповідь №2
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