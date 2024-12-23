Тест з ПДР для грамотних водіїв — хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якої вантажівки порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій синьої вантажівки. Водій червоної вантажівки. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Водій синьої вантажівки рухається прямо у середній смузі, а водій червоного вантажного авто має намір його випередити крайньою лівою смугою.

Важливий нюанс: в зображеній ситуації дорога має три смуги для руху в одному напрямку.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

В цьому випадку водій синьої вантажівки випереджає легкові автомобілі, що рухаються правою смугою, й тому він правила не порушує.

А що стосовно водія червоного вантажного авто?

Читаємо пункт 11.6 ПДР:

"На дорогах, які мають три й більше смуг для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту, а у населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, — для зупинки ліворуч, в дозволених випадках, з метою завантаження чи розвантаження".

Отже, правила порушує водій червоної вантажівки.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про розташування транспортних засобів на дорозі: