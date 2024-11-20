ПДР тест для уважних — хто з водіїв порушує правила

ПДР тест з нюансами — хто з водіїв порушує правила
Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля не порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Задачу запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водії червоного та синього автомобілів.
- Водії жовтого та синього автомобілів.
- Ніхто не порушує.
Розбір задачі
На перехресті водій синього автомобіля проїжджає прямо, а водії жовтої та червоної машин мають намір повернути ліворуч.
Водій червоної машини для повороту ліворуч виїхав на трамвайну колію попутного напрямку, розташованої на одному рівні з дорогою, а водій жовтого автомобіля зайняв крайню ліву смугу.
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".
В зображеній ситуації над перехрестям встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах". Він показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній з них.
Отже, поворот ліворуч треба виконувати з крайнього лівого положення, як це робить водій жовтої машини.
Також водій синього авто, рухаючись прямо, жодних правил не порушує.
Правильна відповідь № 5
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