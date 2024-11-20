ПДР тест для уважних — хто з водіїв порушує правила

Хто порушує? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Водій якого автомобіля не порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій жовтого автомобіля. Водії червоного та синього автомобілів. Водії жовтого та синього автомобілів. Ніхто не порушує.

Розбір задачі

На перехресті водій синього автомобіля проїжджає прямо, а водії жовтої та червоної машин мають намір повернути ліворуч.

Водій червоної машини для повороту ліворуч виїхав на трамвайну колію попутного напрямку, розташованої на одному рівні з дорогою, а водій жовтого автомобіля зайняв крайню ліву смугу.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

В зображеній ситуації над перехрестям встановлено знак 5.16 "Напрямки руху по смугах". Він показує кількість смуг на перехресті та дозволені напрямки руху по кожній з них.





Отже, поворот ліворуч треба виконувати з крайнього лівого положення, як це робить водій жовтої машини.

Також водій синього авто, рухаючись прямо, жодних правил не порушує.

Правильна відповідь № 5

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