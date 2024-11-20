ПДД тест для внимательных — кто из водителей нарушает правила

Кто нарушает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме расположения транспортных средств на дороге. Водитель какого автомобиля не нарушает правила в изображенной ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель синего автомобиля. Водитель желтого автомобиля. Водители красного и синего автомобилей. Водители желтого и синего автомобилей. Никто не нарушает.

Разбор задачи

На перекрестке водитель синего автомобиля проезжает прямо, а водители желтой и красной машины намерены повернуть налево.

Водитель красной машины для поворота налево выехал на трамвайный путь попутного направления, расположенного на одном уровне с дорогой, а водитель желтого автомобиля занял крайнюю левую полосу.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18 или разметкой 1.18".

В изображенной ситуации над перекрестком установлен знак 5.16 "Направления движения по полосам". Он показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения по каждой из них.





Следовательно, поворот налево нужно выполнять из крайнего левого положения, как это делает водитель желтой машины.

Также водитель синего авто, двигаясь прямо, никаких правил не нарушает.

Правильный ответ № 5

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