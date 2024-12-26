Перевірте свої знання з ПДР — хто порушує правила

Хто порушує правила, повертаючи ліворуч — швидкий ПДР тест
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху, повертаючи ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водії жовтого та червоного автомобілів.
- Водій білого автомобіля.
- Водії білого та червоного автомобілів.
- Водій червоного автомобіля.
- Жоден водій не порушує правила.
Розбір задачі
На перехресті водії трьох автомобілів мають намір повернути ліворуч. При цьому дорога має посередині трамвайні колії, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.
Водій червоної машини намагається виконати лівий поворот з крайньої правої смуги, й порушує правила, позаяк виконує маневр не з відповідного крайнього положення та ще й знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" дозволяє йому їхати лише прямо.
Тепер слід розібратися, правильно повертати з трамвайної колії, як жовте авто, чи з крайньої лівої смуги, як біле?
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".
В зображеній ситуації на перехресті розташований знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".
Тому поворот ліворуч слід виконувати з крайньої лівої смуги, як це робить водій білого автомобіля.
Правильна відповідь №2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про розташування транспортних засобів на дорозі:
- ПДР тест для розумних водіїв: хто порушує правила?
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