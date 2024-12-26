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Хто порушує правила, повертаючи ліворуч — швидкий ПДР тест

26 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Перевірте свої знання з ПДР — хто порушує правила
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху, повертаючи ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій жовтого автомобіля.
  2. Водії жовтого та червоного автомобілів.
  3. Водій білого автомобіля.
  4. Водії білого та червоного автомобілів.
  5. Водій червоного автомобіля.
  6. Жоден водій не порушує правила.

Розбір задачі

Хто порушує правила, повертаючи ліворуч — швидкий ПДР тест - фото 1

На перехресті водії трьох автомобілів мають намір повернути ліворуч. При цьому дорога має посередині трамвайні колії, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Водій червоної машини намагається виконати лівий поворот з крайньої правої смуги, й порушує правила, позаяк виконує маневр не з відповідного крайнього положення та ще й знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" дозволяє йому їхати лише прямо.

Хто порушує правила, повертаючи ліворуч — швидкий ПДР тест - фото 2

Тепер слід розібратися, правильно повертати з трамвайної колії, як жовте авто, чи з крайньої лівої смуги, як біле?

Читаємо пункт 11.8 ПДР

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

В зображеній ситуації на перехресті розташований знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Хто порушує правила, повертаючи ліворуч — швидкий ПДР тест - фото 3

Тому поворот ліворуч слід виконувати з крайньої лівої смуги, як це робить водій білого автомобіля.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми про розташування транспортних засобів на дорозі:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест

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