Перевірте свої знання з ПДР — хто порушує правила

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху, повертаючи ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій жовтого автомобіля. Водії жовтого та червоного автомобілів. Водій білого автомобіля. Водії білого та червоного автомобілів. Водій червоного автомобіля. Жоден водій не порушує правила.

Розбір задачі

На перехресті водії трьох автомобілів мають намір повернути ліворуч. При цьому дорога має посередині трамвайні колії, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів.

Водій червоної машини намагається виконати лівий поворот з крайньої правої смуги, й порушує правила, позаяк виконує маневр не з відповідного крайнього положення та ще й знак 5.16 "Напрямки руху по смугах" дозволяє йому їхати лише прямо.

Тепер слід розібратися, правильно повертати з трамвайної колії, як жовте авто, чи з крайньої лівої смуги, як біле?

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18 або розміткою 1.18".

В зображеній ситуації на перехресті розташований знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Тому поворот ліворуч слід виконувати з крайньої лівої смуги, як це робить водій білого автомобіля.

Правильна відповідь №2

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