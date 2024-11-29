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Тест по ПДД для опытных водителей — каков порядок разъезда

29 ноября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
ПДД тест для грамотных водителей - укажите правильный порядок разъезда
Кто проедет первым? Рисунок: "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме преимущества маршрутных транспортных средств. Каким будет правильный порядок разъезда транспортных средств в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "Автомобили, дороги, правила дорожного движения (ПДД Украины)".

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Варианты ответа

  1. Красный автомобиль, трамвай, синий автомобиль.
  2. Трамвай, красный автомобиль, синий.
  3. Синий автомобиль, красный, трамвай.
  4. Красный автомобиль, синий, трамвай.
  5. Трамвай, синий автомобиль, красный.
  6. Синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль.

Разбор задачи

Тест по ПДД для опытных водителей - каким будет порядок разъезда - фото 1

На перекрестке красный автомобиль намерен повернуть направо, а синий — налево, трамвай проезжает прямо.

Перед водителем красного автомобиля на перекрестке установлены: знак 2.3. "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги"

Тест по ПДД для опытных водителей - каким будет порядок разъезда - фото 2

На главной дороге находится только красный автомобиль. Следовательно, он должен иметь преимущество и перед синим авто, и перед трамваем.

Но все не так просто. Дело в том, что трамвайные пути находятся вне перекрестка.

Читаем пункт 17.3 ПДД:

"Вне перекрестков, где трамвайные пути пересекают полосу движения нерельсовых транспортных средств, предпочтение отдается трамваю (кроме случаев выезда трамвая из депо)".

Таким образом, трамвай имеет преимущество перед всеми другими транспортными средствами, поэтому проедет первым.

После него двинется красная машина, поскольку она находится на главной дороге. Водитель синего авто со второстепенной дороги проедет перекресток последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

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