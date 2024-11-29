ПДР тест для грамотних водіїв — вкажіть правильний порядок роз'їзду

Хто проїде першим? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Задача з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Яким буде правильний порядок роз’їзду транспортних засобів в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

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Варіанти відповіді

Червоний автомобіль, трамвай, синій автомобіль. Трамвай, червоний автомобіль, синій. Синій автомобіль, червоний, трамвай. Червоний автомобіль, синій, трамвай. Трамвай, синій автомобіль, червоний. Синій автомобіль, трамвай, червоний автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті червоний автомобіль має намір повернути праворуч, а синій — ліворуч, трамвай проїжджає прямо.

Перед водієм червоного авто на перехресті встановлені: знак 2.3. "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".

На головній дорозі перебуває лише червоний автомобіль. Отже, він повинен мати перевагу й перед синім авто, й перед трамваєм.

Але, не все так просто. Річ у тім, що трамвайні колії знаходяться поза межами перехрестя.

Читаємо пункт 17.3 ПДР:

"Поза перехрестями, де трамвайні колії перетинають смугу руху нерейкових транспортних засобів, перевага надається трамваю (крім випадків виїзду трамвая з депо)".

Таким чином, трамвай має перевагу перед усіма іншими транспортними засобами, тому проїде першим.

Після нього рушить червона машина, позаяк вона знаходиться на головній дорозі. Водій синього авто з другорядної дороги проїде перехрестя останнім.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Правильна відповідь №2

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