Спідометр автомобіля — навіщо 30, 50 та 130 км/год позначені червоним

Спідометр. Фото: acko.com

Багато водіїв не знають про значення червоних рисок поряд із цифрами 30, 50 та 130 км/год на спідометрах автомобілів, вироблених в Європі. При цьому такі мітки здійснюють важливу функцію для безпеки руху.

Про це написав AmperCar.

Читайте також:

Що позначають червоним

Дехто вважає, що червоні позначки вказують на рекомендовану швидкість перемикання коробки передач. Звичайно, це помилкова думка, адже для цієї мети використовують тахометр.

Насправді ці позначки нагадують про максимально дозволену швидкість на різних типах доріг, що відповідають європейським нормам.

Чому саме такі цифри

Червона позначка на рівні 30 км/год нагадує про швидкість, допустиму поблизу шкіл, дитячих садків та інших місць з підвищеною небезпекою. У населених пунктах обмеження зазвичай становить 50 км/год. На рівні 130 км/год риска нагадує про дозволену швидкість на автомагістралях.

Також інколи можна побачити марковану червоним цифру 90 км/год — це дозволена швидкість на міжміських шосе.

Червоні позначки допомагають європейським водіям дотримуватись правил дорожнього руху, служать візуальним орієнтиром та мінімізують ризик порушень та аварій.

Зазначимо, що в автомобілях, випущених в США та країнах Азії, такі позначення відсутні, що пов’язано з відмінностями у правилах дорожнього руху.

Раніше ми писали, для чого потрібні ковпаки на колесах автомобіля. Також експерт пояснив, чому тимчасово знімати авто з обліку невигідно.