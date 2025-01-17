Значення червоних індикаторів на панелі авто — чому їх не можна ігнорувати

Індикатори на панелі. Фото: indicatorlight.com

Коли на панелі автомобіля починають світитися індикатори, ігнорувати червоні сигнали у жодному разі не варто. Адже вони мають критичне значення та сповіщають власника про серйозні проблеми, а отже усунути неполадки потрібно негайно.

Про значення найпоширеніших індикаторів АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

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Червоний знак оклику в колі або напис Brake: неполадки з системою або стоянковим гальмом. Червоний кружок з хвилями та червоними дужками навколо: низький рівень гальмівної рідини. Червоний кружок з літерою P з дужками: увімкнено стоянкове гальмо. Червоне кермо зі знаком оклику: проблеми з підсилювачем керма. Червона оливниця та/або напис Oil: низький рівень моторної оливи, низький тиск моторної оливи або проблеми з датчиком оливи. Червоний акумулятор: низький заряд батареї або проблеми з її заряджанням, проблеми з генератором. Червона блискавка в батарейці: рівень заряду батареї електромобіля або гібрида критичний. Червоний термометр: перегрівання двигуна або проблеми з датчиком температури. Червона подушка безпеки, напис SRS та/або Airbag: проблеми з подушками безпеки. Червона шестерня зі знаком оклику: проблеми з АКП. Червоні написи AT або A/T Oil Temp: перегрів АКП. Червоний трикутник з машиною: небезпечне зближення з авто, що їде попереду. Червона машина зі стрілками над нею: відкриття/закриття даху у кабріолеті. Червона машина з відчиненими дверима: не зачинені двері або кришка багажника. Червона машина з відкритим капотом: не закритий капот. Червона людина з ременем безпеки: не пристебнуті водій або пасажири. Червона машина з ключем: проблеми з іммобілайзером або сигналізацією. Червоний ключ зі знаком оклику: проблема з системою безключового доступу. Червоний трикутник зі знаком оклику + звуковий сигнал: інші неполадки або незакриті двері автомобіля.

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