Значення червоних індикаторів на панелі авто — чому їх не можна ігнорувати

Що означають червоні індикатори на панелі авто — довідник
17 січня 2025 01:20
Індикатори на панелі. Фото: indicatorlight.com
Коли на панелі автомобіля починають світитися індикатори, ігнорувати червоні сигнали у жодному разі не варто. Адже вони мають критичне значення та сповіщають власника про серйозні проблеми, а отже усунути неполадки потрібно негайно.
Про значення найпоширеніших індикаторів АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.
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- Червоний знак оклику в колі або напис Brake: неполадки з системою або стоянковим гальмом.
- Червоний кружок з хвилями та червоними дужками навколо: низький рівень гальмівної рідини.
- Червоний кружок з літерою P з дужками: увімкнено стоянкове гальмо.
- Червоне кермо зі знаком оклику: проблеми з підсилювачем керма.
- Червона оливниця та/або напис Oil: низький рівень моторної оливи, низький тиск моторної оливи або проблеми з датчиком оливи.
- Червоний акумулятор: низький заряд батареї або проблеми з її заряджанням, проблеми з генератором.
- Червона блискавка в батарейці: рівень заряду батареї електромобіля або гібрида критичний.
- Червоний термометр: перегрівання двигуна або проблеми з датчиком температури.
- Червона подушка безпеки, напис SRS та/або Airbag: проблеми з подушками безпеки.
- Червона шестерня зі знаком оклику: проблеми з АКП.
- Червоні написи AT або A/T Oil Temp: перегрів АКП.
- Червоний трикутник з машиною: небезпечне зближення з авто, що їде попереду.
- Червона машина зі стрілками над нею: відкриття/закриття даху у кабріолеті.
- Червона машина з відчиненими дверима: не зачинені двері або кришка багажника.
- Червона машина з відкритим капотом: не закритий капот.
- Червона людина з ременем безпеки: не пристебнуті водій або пасажири.
- Червона машина з ключем: проблеми з іммобілайзером або сигналізацією.
- Червоний ключ зі знаком оклику: проблема з системою безключового доступу.
- Червоний трикутник зі знаком оклику + звуковий сигнал: інші неполадки або незакриті двері автомобіля.
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