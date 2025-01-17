Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Що означають червоні індикатори на панелі авто — довідник arrow

Що означають червоні індикатори на панелі авто — довідник

17 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Значення червоних індикаторів на панелі авто — чому їх не можна ігнорувати
Індикатори на панелі. Фото: indicatorlight.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Коли на панелі автомобіля починають світитися індикатори, ігнорувати червоні сигнали у жодному разі не варто. Адже вони мають критичне значення та сповіщають власника про серйозні проблеми, а отже усунути неполадки потрібно негайно.

Про значення найпоширеніших індикаторів АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу УКРАВТО ГРУП Олександр Чаленко.

Читайте також:
Що означають червоні індикатори на панелі авто — довідник - фото 1
Основні індикатори на панелі авто: Фото: avtomir.ua
  1. Червоний знак оклику в колі або напис Brake: неполадки з системою або стоянковим гальмом.
  2. Червоний кружок з хвилями та червоними дужками навколо: низький рівень гальмівної рідини.
  3. Червоний кружок з літерою P з дужками: увімкнено стоянкове гальмо.
  4. Червоне кермо зі знаком оклику: проблеми з підсилювачем керма.
  5. Червона оливниця та/або напис Oil: низький рівень моторної оливи, низький тиск моторної оливи або проблеми з датчиком оливи.
  6. Червоний акумулятор: низький заряд батареї або проблеми з її заряджанням, проблеми з генератором.
  7. Червона блискавка в батарейці: рівень заряду батареї електромобіля або гібрида критичний.
  8. Червоний термометр: перегрівання двигуна або проблеми з датчиком температури.
  9. Червона подушка безпеки, напис SRS та/або Airbag: проблеми з подушками безпеки.
  10. Червона шестерня зі знаком оклику: проблеми з АКП.
  11. Червоні написи AT або A/T Oil Temp: перегрів АКП.
  12. Червоний трикутник з машиною: небезпечне зближення з авто, що їде попереду.
  13. Червона машина зі стрілками над нею: відкриття/закриття даху у кабріолеті.
  14. Червона машина з відчиненими дверима: не зачинені двері або кришка багажника.
  15. Червона машина з відкритим капотом: не закритий капот.
  16. Червона людина з ременем безпеки: не пристебнуті водій або пасажири.
  17. Червона машина з ключем: проблеми з іммобілайзером або сигналізацією.
  18. Червоний ключ зі знаком оклику: проблема з системою безключового доступу.
  19. Червоний трикутник зі знаком оклику + звуковий сигнал: інші неполадки або незакриті двері автомобіля.

Раніше ми писали, що означають цифри та літери на шинах авто. Також експерти пояснили, які види антифризу існують та чи можна їх змішувати.

ремонт авто проблеми поради автомобіль сигнали

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:52 Blue Origin запустила ракету на орбіту — Маск відреагував

01:32 Житель Одещини інформував про блокпости — що вирішив суд

01:30 Низка хвороб тепер не привід для непридатності, — адвокат

00:59 РФ атакувала Київську область — поранено дитину, виникла пожежа

00:55 Екскомандир "Азова" відреагував на збори резервістів у РФ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:30 Як довго комісія ТЦК ухвалює рішення про відстрочку

00:21 Байден у своїй промові в Пентагоні згадав про війну в Україні

00:05 У Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна — НАТО

16 січня 2025

23:52 У Вінниці авто збило двох дівчат на пішохідному переході — відео

23:41 Зеленський провів зустріч із делегацією ООН

01:52 Blue Origin запустила ракету на орбіту — Маск відреагував

01:32 Житель Одещини інформував про блокпости — що вирішив суд

01:30 Низка хвороб тепер не привід для непридатності, — адвокат

00:59 РФ атакувала Київську область — поранено дитину, виникла пожежа

00:55 Екскомандир "Азова" відреагував на збори резервістів у РФ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:30 Як довго комісія ТЦК ухвалює рішення про відстрочку

00:21 Байден у своїй промові в Пентагоні згадав про війну в Україні

00:05 У Брюсселі відбулося позачергове засідання Ради Україна — НАТО

16 січня 2025

23:52 У Вінниці авто збило двох дівчат на пішохідному переході — відео

23:41 Зеленський провів зустріч із делегацією ООН

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

06:04 Як вагнерівці, Шторм Z і V воюють за Україну, — інтерв'ю РДК

15 січня 2025
Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Text

21:22 Виступ Байдена на прощальній церемонії в Пентагоні — прямий ефір

Text

21:22 Горбенко сказав, скільки бійців переведуть з Повітряних сил

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво