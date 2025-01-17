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Что означают красные индикаторы на панели авто — справочник

17 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Значение красных индикаторов на панели авто — почему их нельзя игнорировать
Индикаторы на панели. Фото: indicatorlight.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Когда на панели автомобиля начинают светиться индикаторы, игнорировать красные сигналы ни в коем случае не стоит. Ведь они имеют критическое значение и оповещают владельца о серьезных проблемах, а значит устранить неполадки нужно немедленно.

О значении самых распространенных индикаторов АвтоСвіту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

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Основные индикаторы на панели авто: Фото: avtomir.ua
  1. Черный восклицательный знак в круге или надпись Brake: неполадки с системой или стояночным тормозом.
  2. Черный кружок с волнами и красными скобками вокруг: низкий уровень тормозной жидкости.
  3. Черный кружок с буквой P со скобками: включен стояночный тормоз.
  4. Черный руль с восклицательным знаком: проблемы с усилителем руля.
  5. Черная маслобойка и/или надпись Oil: низкий уровень моторного масла, низкое давление моторного масла или проблемы с датчиком масла.
  6. Черный аккумулятор: низкий заряд батареи или проблемы с ее зарядкой, проблемы с генератором.
  7. Красная молния в батарейке: уровень заряда батареи электромобиля или гибрида критический.
  8. Черный термометр: перегрев двигателя или проблемы с датчиком температуры.
  9. Черная подушка безопасности, надпись SRS и/или Airbag: проблемы с подушками безопасности.
  10. Черная шестерня с восклицательным знаком: проблемы с АКП.
  11. Черные надписи AT или A/T Oil Temp: перегрев АКП.
  12. Черный треугольник с машиной: опасное сближение с впереди идущим авто.
  13. Черная машина со стрелками над ней: открытие/закрытие крыши в кабриолете.
  14. Черная машина с открытыми дверями: не закрытые двери или крышка багажника.
  15. Черная машина с открытым капотом: не закрыт капот.
  16. Черный человек с ремнем безопасности: не пристегнуты водитель или пассажиры.
  17. Черная машина с ключом: проблемы с иммобилайзером или сигнализацией.
  18. Черный ключ с восклицательным знаком: проблема с системой бесключевого доступа.
  19. Черный треугольник с восклицательным знаком + звуковой сигнал: другие неполадки или незакрытые двери автомобиля.

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