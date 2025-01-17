Значение красных индикаторов на панели авто — почему их нельзя игнорировать

Что означают красные индикаторы на панели авто — справочник
Когда на панели автомобиля начинают светиться индикаторы, игнорировать красные сигналы ни в коем случае не стоит. Ведь они имеют критическое значение и оповещают владельца о серьезных проблемах, а значит устранить неполадки нужно немедленно.
О значении самых распространенных индикаторов АвтоСвіту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.
- Черный восклицательный знак в круге или надпись Brake: неполадки с системой или стояночным тормозом.
- Черный кружок с волнами и красными скобками вокруг: низкий уровень тормозной жидкости.
- Черный кружок с буквой P со скобками: включен стояночный тормоз.
- Черный руль с восклицательным знаком: проблемы с усилителем руля.
- Черная маслобойка и/или надпись Oil: низкий уровень моторного масла, низкое давление моторного масла или проблемы с датчиком масла.
- Черный аккумулятор: низкий заряд батареи или проблемы с ее зарядкой, проблемы с генератором.
- Красная молния в батарейке: уровень заряда батареи электромобиля или гибрида критический.
- Черный термометр: перегрев двигателя или проблемы с датчиком температуры.
- Черная подушка безопасности, надпись SRS и/или Airbag: проблемы с подушками безопасности.
- Черная шестерня с восклицательным знаком: проблемы с АКП.
- Черные надписи AT или A/T Oil Temp: перегрев АКП.
- Черный треугольник с машиной: опасное сближение с впереди идущим авто.
- Черная машина со стрелками над ней: открытие/закрытие крыши в кабриолете.
- Черная машина с открытыми дверями: не закрытые двери или крышка багажника.
- Черная машина с открытым капотом: не закрыт капот.
- Черный человек с ремнем безопасности: не пристегнуты водитель или пассажиры.
- Черная машина с ключом: проблемы с иммобилайзером или сигнализацией.
- Черный ключ с восклицательным знаком: проблема с системой бесключевого доступа.
- Черный треугольник с восклицательным знаком + звуковой сигнал: другие неполадки или незакрытые двери автомобиля.
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