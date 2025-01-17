Значение красных индикаторов на панели авто — почему их нельзя игнорировать

Индикаторы на панели. Фото: indicatorlight.com

Когда на панели автомобиля начинают светиться индикаторы, игнорировать красные сигналы ни в коем случае не стоит. Ведь они имеют критическое значение и оповещают владельца о серьезных проблемах, а значит устранить неполадки нужно немедленно.

О значении самых распространенных индикаторов АвтоСвіту рассказал начальник департамента сервиса УКРАВТО ГРУПП Александр Чаленко.

Читайте также:

Основные индикаторы на панели авто: Фото: avtomir.ua

Черный восклицательный знак в круге или надпись Brake: неполадки с системой или стояночным тормозом. Черный кружок с волнами и красными скобками вокруг: низкий уровень тормозной жидкости. Черный кружок с буквой P со скобками: включен стояночный тормоз. Черный руль с восклицательным знаком: проблемы с усилителем руля. Черная маслобойка и/или надпись Oil: низкий уровень моторного масла, низкое давление моторного масла или проблемы с датчиком масла. Черный аккумулятор: низкий заряд батареи или проблемы с ее зарядкой, проблемы с генератором. Красная молния в батарейке: уровень заряда батареи электромобиля или гибрида критический. Черный термометр: перегрев двигателя или проблемы с датчиком температуры. Черная подушка безопасности, надпись SRS и/или Airbag: проблемы с подушками безопасности. Черная шестерня с восклицательным знаком: проблемы с АКП. Черные надписи AT или A/T Oil Temp: перегрев АКП. Черный треугольник с машиной: опасное сближение с впереди идущим авто. Черная машина со стрелками над ней: открытие/закрытие крыши в кабриолете. Черная машина с открытыми дверями: не закрытые двери или крышка багажника. Черная машина с открытым капотом: не закрыт капот. Черный человек с ремнем безопасности: не пристегнуты водитель или пассажиры. Черная машина с ключом: проблемы с иммобилайзером или сигнализацией. Черный ключ с восклицательным знаком: проблема с системой бесключевого доступа. Черный треугольник с восклицательным знаком + звуковой сигнал: другие неполадки или незакрытые двери автомобиля.

Ранее мы писали, что означают цифры и буквы на шинах авто. Также эксперты объяснили, какие виды антифриза существуют и можно ли их смешивать.