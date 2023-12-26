Это серьезно: сигнал какой лампочки на приборной панели авто не следует игнорировать

Лайфхак — если загорелась эта лампочка, глушите авто и вызывайте механика
Среди разнообразия индикаторов на приборной панели автомобиля некоторые играют решающую роль. Желтая сигнальная лампа неисправности двигателя пугает всех — от новичков до опытных водителей.
Об этом сообщил Sante Plus.
Причин неисправности двигателя может быть множество. Для некоторых моделей автомобилей точная диагностика даже требует использования специальных инструментов, доступных только в авторизованных мастерских бренда.
Что означает желтый индикатор
Он бывает двух видов: постоянный или мерцающий. Постоянное свечение указывает на незначительную неисправность, не угрожающую мобильности транспортного средства.
Мерцающий свет предупреждает о серьезной проблеме, требующей быстрого вмешательства во избежание выхода из строя двигателя. Такое мигание часто может быть связано с проблемами с каталитическим нейтрализатором.
Поломка каталитического нейтрализатора
Неисправность приводит к тому, что блок вождения получает неверную информацию о концентрации кислорода в выхлопных газах. Это имеет решающее значение для поддержания воздушно-топливного баланса и подачи оптимального количества топлива в цилиндры. Неисправность может привести к увеличению вредных выбросов и чрезмерному расходу топлива.
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