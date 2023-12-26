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Лайфхак — если загорелась эта лампочка, глушите авто и вызывайте механика

26 декабря 2023 10:30
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Это серьезно: сигнал какой лампочки на приборной панели авто не следует игнорировать
Постоянное свечение индикатора неисправности двигателя указывает на незначительную поломку, мигающий свет предупреждает о серьезной проблеме. Фото: autos.yahoo.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Среди разнообразия индикаторов на приборной панели автомобиля некоторые играют решающую роль. Желтая сигнальная лампа неисправности двигателя пугает всех — от новичков до опытных водителей.

Об этом сообщил Sante Plus.

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Причин неисправности двигателя может быть множество. Для некоторых моделей автомобилей точная диагностика даже требует использования специальных инструментов, доступных только в авторизованных мастерских бренда.

Что означает желтый индикатор

Он бывает двух видов: постоянный или мерцающий. Постоянное свечение указывает на незначительную неисправность, не угрожающую мобильности транспортного средства.

Мерцающий свет предупреждает о серьезной проблеме, требующей быстрого вмешательства во избежание выхода из строя двигателя. Такое мигание часто может быть связано с проблемами с каталитическим нейтрализатором.

Поломка каталитического нейтрализатора

Неисправность приводит к тому, что блок вождения получает неверную информацию о концентрации кислорода в выхлопных газах. Это имеет решающее значение для поддержания воздушно-топливного баланса и подачи оптимального количества топлива в цилиндры. Неисправность может привести к увеличению вредных выбросов и чрезмерному расходу топлива.

Ранее мы писали, какие вещи должны быть в багажнике машины у каждого водителя зимой. Также сообщалось о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто.

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