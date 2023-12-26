Це серйозно: сигнал якої лампочки на приладовій панелі авто не варто ігнорувати

Постійне горіння індикатора несправності двигуна вказує на незначну поломку, миготливе світло попереджає про серйозну проблему. Фото: autos.yahoo.com

Серед різноманіття індикаторів на приладовій панелі автомобіля деякі відіграють вирішальну роль. Жовта сигнальна лампа несправності двигуна лякає усіх — від новачків до досвідчених водіїв.

Про це повідомив Sante Plus.

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Причин несправності двигуна може бути безліч. Для деяких моделей автомобілів точна діагностика навіть вимагає використання спеціальних інструментів, доступних тільки в авторизованих майстернях бренду.

Що означає жовтий індикатор

Він буває двох видів: постійний або миготливий. Постійне світіння вказує на незначну несправність, яка не загрожує мобільності транспортного засобу.

Миготливе світло попереджає про серйозну проблему, що вимагає швидкого втручання, щоб уникнути виходу з ладу двигуна. Таке миготіння часто може бути пов'язане з проблемами з каталітичним нейтралізатором.

Поломка каталітичного нейтралізатора

Несправність призводить до того, що блок керування автомобілем отримує невірну інформацію про концентрацію кисню у вихлопних газах. Це має вирішальне значення для підтримання повітряно-паливного балансу та подачі оптимальної кількості палива в циліндри. Несправність може призвести до збільшення шкідливих викидів й надмірної витрати палива.

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