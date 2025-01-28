Невигідне рішення — чому не варто тимчасово знімати авто з обліку

Сервісний центр МВС. Фото: riv.hsc.gov.ua

Днями Кабінет міністрів України запровадив зміни, які спрощують деякі бюрократичні процедури стосовно транспортних засобів. Якщо автовласник тимчасово не користується автомобілем, машину можна зняти з обліку, звернувшись до будь-якого сервісного центру МВС, але чи варто так вчинити?

Про це розповів на Радіо Київ співзасновник Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

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Скільки це коштуватиме

Тимчасове зняття з обліку автомобіля коштуватиме близько 1200 грн. Якщо автовласник бажає зберегти свої номерні знаки, потрібно додатково сплачувати близько 325 грн на місяць за їх зберігання. Тобто за рік набігає до 7000 грн.

"Такі витрати ставлять під сумнів практичну доцільність цієї послуги", — прокоментував Новицький.

Короткострокове страхування

Експерт також зазначив, що короткострокове страхування авто, яким тимчасово не користуються, також не завжди вигідне.

"Мінімальна ціна страхування на транзитних номерах становить 750 грн за 15 днів, та від 1000 гривень за місяць. Якщо скласти всі витрати, часто дешевше взагалі не користуватись цією опцією", — підсумував співзасновник Інституту досліджень авторинку.

Раніше ми писали, які літери заборонені на номерних знаках автомобіля. Також пояснювали, як вперше зареєструвати авто з-за кордону в Україні.