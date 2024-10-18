Як зареєструвати вживане авто з-за кордону — покрокова інструкція для новачків

Як вперше зареєструвати авто з-за кордону в Україні — інструкція
Вживані автомобілі, імпортовані з інших країн, мають значний попит завдяки їх відносно низьким цінам за кордоном. Як швидко зареєструвати такі авто у сервісному центрі МВС?
Про це повідомив ГСЦ МВС.
Що робити після розмитнення
Після розмитнення слід отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з сертифікаційних органів. Потім необхідно звернутися до Експертної служби МВС для підтвердження автомобіля, під час якого перевіряться справжність ідентифікаційних номерів та реєстраційних документів.
Завершальний етап — реєстрація автомобіля у сервісному центрі МВС. Для цього потрібно отримати талон на реєстрацію транспортного засобу, який використовувався за кордоном, у терміналі сервісного центру або через онлайн-послугу з е-запису.
Перелік необхідних документів
- Паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
- довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);
- документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації — договір купівлі-продажу);
- реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;
- документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);
- висновок про експертне дослідження транспортного засобу.
Дії після реєстрації
Після завершення реєстрації транспортного засобу власник або його представник отримує номерний знак та свідоцтво про реєстрацію автомобіля в Україні.
Варто зауважити, що при першій реєстрації легкового автомобіля необхідно сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Цей збір залежить від вартості легкового транспорту, що відображена в митній декларації.
У 2024 році ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для першої державної реєстрації легкових автомобілів, за винятком тих, що обладнані виключно електричними двигунами, такі:
- якщо вартість автомобіля не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3%;
- якщо вартість більш як 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — сплачується 4%;
- якщо вартість перевищує 878 120 грн — сплачується 5%.
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