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Як вперше зареєструвати авто з-за кордону в Україні — інструкція

18 жовтня 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Як зареєструвати вживане авто з-за кордону — покрокова інструкція для новачків
Номери для зареєстрованого авто. Фото: autocentre.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Вживані автомобілі, імпортовані з інших країн, мають значний попит завдяки їх відносно низьким цінам за кордоном. Як швидко зареєструвати такі авто у сервісному центрі МВС?

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Що робити після розмитнення

Після розмитнення слід отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з сертифікаційних органів. Потім необхідно звернутися до Експертної служби МВС для підтвердження автомобіля, під час якого перевіряться справжність ідентифікаційних номерів та реєстраційних документів.

Завершальний етап — реєстрація автомобіля у сервісному центрі МВС. Для цього потрібно отримати талон на реєстрацію транспортного засобу, який використовувався за кордоном, у терміналі сервісного центру або через онлайн-послугу з е-запису.

Перелік необхідних документів

  • Паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);
  • довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);
  • документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації — договір купівлі-продажу);
  • реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;
  • документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);
  • висновок про експертне дослідження транспортного засобу.

Дії після реєстрації

Після завершення реєстрації транспортного засобу власник або його представник отримує номерний знак та свідоцтво про реєстрацію автомобіля в Україні.

Варто зауважити, що при першій реєстрації легкового автомобіля необхідно сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Цей збір залежить від вартості легкового транспорту, що відображена в митній декларації.

У 2024 році ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для першої державної реєстрації легкових автомобілів, за винятком тих, що обладнані виключно електричними двигунами, такі:

  • якщо вартість автомобіля не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3%;
  • якщо вартість більш як 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — сплачується 4%;
  • якщо вартість перевищує 878 120 грн — сплачується 5%.

Раніше ми писали, як за новими правилами оформити гуманітарні автомобілі для потреб ЗСУ. Також юристка розповіла про нюанси переоформлення авто під час воєнного стану.

авто МВС вживані авто автомобіль держреєстрація

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