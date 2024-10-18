Як зареєструвати вживане авто з-за кордону — покрокова інструкція для новачків

Номери для зареєстрованого авто. Фото: autocentre.ua

Вживані автомобілі, імпортовані з інших країн, мають значний попит завдяки їх відносно низьким цінам за кордоном. Як швидко зареєструвати такі авто у сервісному центрі МВС?

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Що робити після розмитнення

Після розмитнення слід отримати сертифікат відповідності транспортного засобу в одному з сертифікаційних органів. Потім необхідно звернутися до Експертної служби МВС для підтвердження автомобіля, під час якого перевіряться справжність ідентифікаційних номерів та реєстраційних документів.

Завершальний етап — реєстрація автомобіля у сервісному центрі МВС. Для цього потрібно отримати талон на реєстрацію транспортного засобу, який використовувався за кордоном, у терміналі сервісного центру або через онлайн-послугу з е-запису.

Перелік необхідних документів

Паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує повноваження представника (у разі звернення через уповноваженого представника);

документ, що підтверджує правомірність придбання, отримання, ввезення, митного оформлення транспортного засобу (вантажно-митна декларація, посвідчення на право реєстрації, а в разі придбання автомобіля у торгівельної організації — договір купівлі-продажу);

реєстраційний або прирівняний до них документ іноземної держави;

документ, щодо відповідності конструкції транспортного засобу установленим вимогам безпеки дорожнього руху (сертифікат відповідності);

висновок про експертне дослідження транспортного засобу.

Дії після реєстрації

Після завершення реєстрації транспортного засобу власник або його представник отримує номерний знак та свідоцтво про реєстрацію автомобіля в Україні.

Варто зауважити, що при першій реєстрації легкового автомобіля необхідно сплатити збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Цей збір залежить від вартості легкового транспорту, що відображена в митній декларації.

У 2024 році ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування для першої державної реєстрації легкових автомобілів, за винятком тих, що обладнані виключно електричними двигунами, такі:

якщо вартість автомобіля не перевищує або дорівнює 499 620 грн — сплачується 3%;

якщо вартість більш як 499 620 грн, але не перевищує або дорівнює 878 120 грн — сплачується 4%;

якщо вартість перевищує 878 120 грн — сплачується 5%.

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