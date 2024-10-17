Гуманітарні автомобілі — покрокова інструкція з реєстрації за новими правилами

Гуманітарні авто. Фото: informator.ua

З 9 вересня 2024 року в Україні вступила в силу постанова КМУ № 895, яка регулює процес реєстрації та перереєстрації автомобілів, що ввезені як гуманітарна допомога. Ця ініціатива значно спростить передачу техніки від благодійників на фронт.

В Міністерстві внутрішніх справ надали роз'яснення стосовно нової процедури, повідомив ГСЦ МВС.

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Державний облік гуманітарних автомобілів

Благодійні організації можуть тепер ставити на державний облік автівки гуманітарної допомоги. Це стосується як техніки, що вже використовується для потреб оборони, так і тих авто, які планують перетинати кордон. Державний облік дає можливість призначити відповідального користувача, котрий нестиме особисту відповідальність за дотримання правил дорожнього руху.

Для постановки на державний облік транспортного засобу, ввезеного як гуманітарна допомога, потрібно звернутися до сервісного центру МВС.

Повний список документів:

декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953;

акт приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2;

документ, що підтверджує оціночну вартість транспортного засобу (у разі реєстрації легкового автомобіля);

довідка, форма якої визначається Міноборони, з відміткою військового комісара про постановку на облік;

організаційно-розпорядчі документи (копія наказу про призначення уповноваженого представника, довіреність видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги);

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;

документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);

сертифікат відповідності;

висновок/відомості про експертне дослідження транспортного засобу (у разі реєстрації б/в транспортного засобу);

іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (окрім нових транспортних засобів);

номерні знаки (за наявності);

квитанція про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування (у разі реєстрації легкового автомобіля).

Передача автомобілів третім особам

Нова постанова запроваджує чіткий механізм передачі автомобілів від благодійників до кінцевих отримувачів допомоги. Автівки можна перереєструвати у сервісних центрах МВС на організацію, для якої вони були ввезені.

Процес вибракування

Автомобілі, які перебувають на тимчасовому обліку, можуть бути вибракувані, особливо ті, що залучені до бойових дій. Якщо авто отримало пошкодження, що роблять його неможливим для ремонту, його можна зняти з обліку у сервісному центрі МВС.

Виїзд за кордон

Важливою зміною є можливість виїзду за кордон на гуманітарних автомобілях. Тепер отримання свідоцтва про реєстрацію для виїзду стало можливим, що розширює функціонал таких транспортних засобів для перевезення гуманітарних вантажів.

Види обліку

Постанова КМУ № 895 надає благодійникам вибір — ставити автомобіль на державний або тимчасовий облік. Це розширює можливості для автомобілів з тимчасовою реєстрацією та значно полегшує роботу благодійних організацій, які забезпечують транспортом військовослужбовців, рятувальників та медиків.

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