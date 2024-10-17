Гуманитарные автомобили — пошаговая инструкция по регистрации по новым правилам

Гуманитарные автомобили. Фото: informator.ua

С 9 сентября 2024 года в Украине вступило в силу постановление КМУ № 895, регулирующее процесс регистрации и перерегистрации ввозимых как гуманитарная помощь автомобилей. Эта инициатива значительно упростит передачу техники от благотворителей на фронт.

В Министерстве внутренних дел предоставили разъяснения по поводу новой процедуры, сообщил ГСЦ МВД.

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Государственный учет гуманитарных автомобилей

Благотворительные организации могут теперь ставить на государственный учет авто гуманитарной помощи. Это касается как техники, уже используемой для нужд обороны, так и тех авто, которые планируют пересекать границу. Государственный учет позволяет назначить ответственного пользователя, который будет нести личную ответственность за соблюдение правил дорожного движения.

Для постановки на государственный учет транспортного средства, ввезенного в качестве гуманитарной помощи, следует обратиться в сервисный центр МВД.

Полный список документов:

право на перечень товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 05.09.2023 № 953;

акт приемки-передачи транспортных средств по форме согласно приложению 2;

документ, подтверждающий оценочную стоимость транспортного средства (при регистрации легкового автомобиля);

справка, форма которой определяется Минобороны, с отметкой военного комиссара о постановке на учет;

организационно распорядительные документы (копия приказа о назначении уполномоченного представителя, доверенность выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги);

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);

сертификат соответствия;

вывод/сведения об экспертном исследовании транспортного средства (при регистрации б/у транспортного средства);

иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства (кроме новых транспортных средств);

номерные знаки (при наличии);

квитанция об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (при регистрации легкового автомобиля).

Передача автомобилей третьим лицам

Новое постановление вводит четкий механизм передачи автомобилей от благотворителей к конечным получателям помощи. Автомобили можно перерегистрировать в сервисных центрах МВД на организацию, для которой они были ввезены.

Процесс выбраковки

Автомобили, состоящие на временном учете, могут быть выбракованы, особенно привлеченные к боевым действиям. Если авто получило повреждения, что делает его невозможным для ремонта, его можно снять с учета в сервисном центре МВД.

Выезд за границу

Важным изменением есть возможность выезда за границу на гуманитарных автомобилях. Теперь получение свидетельства о регистрации для выезда стало возможным, что расширяет функционал таких транспортных средств для перевозки гуманитарных грузов.

Виды учета

Постановление КМУ №895 предоставляет благотворителям выбор — ставить автомобиль на государственный или временный учет. Это расширяет возможности для автомобилей с временной регистрацией и значительно облегчает работу благотворительных организаций, обеспечивающих транспорт военнослужащих, спасателей и медиков.

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