Гуманитарные автомобили — пошаговая инструкция по регистрации по новым правилам

Как по новым правилам оформить гуманитарные автомобили для нужд ВСУ
С 9 сентября 2024 года в Украине вступило в силу постановление КМУ № 895, регулирующее процесс регистрации и перерегистрации ввозимых как гуманитарная помощь автомобилей. Эта инициатива значительно упростит передачу техники от благотворителей на фронт.
В Министерстве внутренних дел предоставили разъяснения по поводу новой процедуры, сообщил ГСЦ МВД.
Государственный учет гуманитарных автомобилей
Благотворительные организации могут теперь ставить на государственный учет авто гуманитарной помощи. Это касается как техники, уже используемой для нужд обороны, так и тех авто, которые планируют пересекать границу. Государственный учет позволяет назначить ответственного пользователя, который будет нести личную ответственность за соблюдение правил дорожного движения.
Для постановки на государственный учет транспортного средства, ввезенного в качестве гуманитарной помощи, следует обратиться в сервисный центр МВД.
Полный список документов:
- право на перечень товаров, признаваемых гуманитарной помощью, утвержденное постановлением Кабинета Министров Украины от 05.09.2023 № 953;
- акт приемки-передачи транспортных средств по форме согласно приложению 2;
- документ, подтверждающий оценочную стоимость транспортного средства (при регистрации легкового автомобиля);
- справка, форма которой определяется Минобороны, с отметкой военного комиссара о постановке на учет;
- организационно распорядительные документы (копия приказа о назначении уполномоченного представителя, доверенность выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги);
- выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;
- документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);
- сертификат соответствия;
- вывод/сведения об экспертном исследовании транспортного средства (при регистрации б/у транспортного средства);
- иностранное свидетельство о регистрации транспортного средства (кроме новых транспортных средств);
- номерные знаки (при наличии);
- квитанция об уплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование (при регистрации легкового автомобиля).
Передача автомобилей третьим лицам
Новое постановление вводит четкий механизм передачи автомобилей от благотворителей к конечным получателям помощи. Автомобили можно перерегистрировать в сервисных центрах МВД на организацию, для которой они были ввезены.
Процесс выбраковки
Автомобили, состоящие на временном учете, могут быть выбракованы, особенно привлеченные к боевым действиям. Если авто получило повреждения, что делает его невозможным для ремонта, его можно снять с учета в сервисном центре МВД.
Выезд за границу
Важным изменением есть возможность выезда за границу на гуманитарных автомобилях. Теперь получение свидетельства о регистрации для выезда стало возможным, что расширяет функционал таких транспортных средств для перевозки гуманитарных грузов.
Виды учета
Постановление КМУ №895 предоставляет благотворителям выбор — ставить автомобиль на государственный или временный учет. Это расширяет возможности для автомобилей с временной регистрацией и значительно облегчает работу благотворительных организаций, обеспечивающих транспорт военнослужащих, спасателей и медиков.
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