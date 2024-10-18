Как зарегистрировать подержанное авто из-за границы — пошаговая инструкция для новичков

Номера для зарегистрированного автомобиля. Фото: autocentre.ua

Подержанные автомобили, импортируемые из других стран, пользуются значительным спросом благодаря их относительно низким ценам за рубежом. Как быстро зарегистрировать такие автомобили в сервисном центре МВД?

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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После растаможивания следует получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из сертификационных органов. Затем необходимо обратиться в Экспертную службу МВД для подтверждения автомобиля, в ходе которого проверятся подлинность идентификационных номеров и регистрационных документов.

Завершающий этап — регистрация автомобиля в сервисном центре МВД. Для этого нужно получить талон на регистрацию транспортного средства, которое использовалось за границей, в терминале сервисного центра или через онлайн-услугу по е-записи.

Список необходимых документов

Паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);

регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);

заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

Действия после регистрации

После регистрации транспортного средства владелец или его представитель получает номерной знак и свидетельство о регистрации автомобиля в Украине.

Следует заметить, что при первой регистрации легкового автомобиля необходимо уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Данный сбор зависит от стоимости легкового транспорта, отраженной в таможенной декларации.

В 2024 году ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование для первой государственной регистрации легковых автомобилей, за исключением тех, что оборудованы исключительно электрическими двигателями, следующие:

если стоимость автомобиля не превышает или равна 499 620 грн — уплачивается 3%;

если стоимость более 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн — уплачивается 4%;

если стоимость превышает 878 120 грн — оплачивается 5%.

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