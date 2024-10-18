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Как впервые зарегистрировать авто из-за рубежа в Украине — инструкция

18 октября 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Как зарегистрировать подержанное авто из-за границы — пошаговая инструкция для новичков
Номера для зарегистрированного автомобиля. Фото: autocentre.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Подержанные автомобили, импортируемые из других стран, пользуются значительным спросом благодаря их относительно низким ценам за рубежом. Как быстро зарегистрировать такие автомобили в сервисном центре МВД?

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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После растаможивания следует получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из сертификационных органов. Затем необходимо обратиться в Экспертную службу МВД для подтверждения автомобиля, в ходе которого проверятся подлинность идентификационных номеров и регистрационных документов.

Завершающий этап — регистрация автомобиля в сервисном центре МВД. Для этого нужно получить талон на регистрацию транспортного средства, которое использовалось за границей, в терминале сервисного центра или через онлайн-услугу по е-записи.

Список необходимых документов

  • Паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
  • справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);
  • регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;
  • документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);
  • заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

Действия после регистрации

После регистрации транспортного средства владелец или его представитель получает номерной знак и свидетельство о регистрации автомобиля в Украине.

Следует заметить, что при первой регистрации легкового автомобиля необходимо уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Данный сбор зависит от стоимости легкового транспорта, отраженной в таможенной декларации.

В 2024 году ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование для первой государственной регистрации легковых автомобилей, за исключением тех, что оборудованы исключительно электрическими двигателями, следующие:

  • если стоимость автомобиля не превышает или равна 499 620 грн — уплачивается 3%;
  • если стоимость более 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн — уплачивается 4%;
  • если стоимость превышает 878 120 грн — оплачивается 5%.

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