Как зарегистрировать подержанное авто из-за границы — пошаговая инструкция для новичков

Как впервые зарегистрировать авто из-за рубежа в Украине — инструкция
Подержанные автомобили, импортируемые из других стран, пользуются значительным спросом благодаря их относительно низким ценам за рубежом. Как быстро зарегистрировать такие автомобили в сервисном центре МВД?
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
Что делать после растаможки
После растаможивания следует получить сертификат соответствия транспортного средства в одном из сертификационных органов. Затем необходимо обратиться в Экспертную службу МВД для подтверждения автомобиля, в ходе которого проверятся подлинность идентификационных номеров и регистрационных документов.
Завершающий этап — регистрация автомобиля в сервисном центре МВД. Для этого нужно получить талон на регистрацию транспортного средства, которое использовалось за границей, в терминале сервисного центра или через онлайн-услугу по е-записи.
Список необходимых документов
- Паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);
- справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;
- документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя);
- документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);
- регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;
- документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);
- заключение об экспертном исследовании транспортного средства.
Действия после регистрации
После регистрации транспортного средства владелец или его представитель получает номерной знак и свидетельство о регистрации автомобиля в Украине.
Следует заметить, что при первой регистрации легкового автомобиля необходимо уплатить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. Данный сбор зависит от стоимости легкового транспорта, отраженной в таможенной декларации.
В 2024 году ставки сбора на обязательное государственное пенсионное страхование для первой государственной регистрации легковых автомобилей, за исключением тех, что оборудованы исключительно электрическими двигателями, следующие:
- если стоимость автомобиля не превышает или равна 499 620 грн — уплачивается 3%;
- если стоимость более 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн — уплачивается 4%;
- если стоимость превышает 878 120 грн — оплачивается 5%.
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