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Які літери заборонені на номерах авто — що потрібно знати

8 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Чому деякі літери заборонені на автомобільних номерах
Французькі номери. Фото: eplaque.fr
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Для легального водіння номерні знаки державної реєстрації автомобіля — не проста формальність. В різних країнах використання літер та цифр та знаках відображають адміністративні рішення та історію.

Про це повідомив Lʼautomobiliste.

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Заборонені літери у Франції

У Франції автомобільні номери складаються з чотирьох літер, трьох цифр та дефісів між ними, наприклад, AB-123-CD. Але ніколи не використовуються I, O та U. Тому що I дуже схоже на 1, O має вигляд 0, а U може здатися V.

Також в країні заборонене сполучення літер SS, адже німецький Schutzstaffel сумно відомий в епоху нацизму. Тому Франція вжила заходів, щоб уникнути будь-яких нагадувань про ці події через номерні знаки. Згідно з Кримінальним кодексом Франції, суворо карається "носіння або демонстрація знаків розрізнення чи емблем, що нагадують символи організацій, відповідальних за злочини проти людства".

Заборонені літери в Україні

Заборонені літери на номерах авто в Україні.
Інфографіка: ГСЦ МВС

Український Кабмін 21 квітня 2023 року заборонив використовувати на номерах авто, які виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників, літери Z та V, як окремо, так й у словах написаних кирилицею замість З, С, В, Ф. Така заборона стосується також написів та зображень, символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Раніше МВС дозволило приватним фірмам виготовляти номерні знаки на авто в Україні. Також ми писали, як в Україні дізнатися регіон реєстрації авто за номером.

Франція держреєстрація правила авто Україна автомобіль заборони держномер

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