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Какие буквы запрещены на номерах авто — что нужно знать

8 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Почему некоторые буквы запрещены на автомобильных номерах
Французские номера. Фото: eplaque.fr
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Для легального вождения номерные знаки государственной регистрации автомобиля — не простая формальность. В разных странах использование букв и цифр в знаках отражают административные решения и историю.

Об этом сообщил Lʼautomobiliste.

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Запрещенные буквы во Франции

Во Франции автомобильные номера состоят из четырех букв, трех цифр и дефисов между ними, например, AB-123-CD. Но никогда не используются I, O и U. Потому что I очень похоже на 1, O имеет вид 0, а U может показаться V.

Также в стране запрещено сочетание букв SS, ведь немецкий Schutzstaffel печально известен в эпоху нацизма. Поэтому Франция приняла меры, чтобы избежать любых напоминаний об этих событиях через номерные знаки. Согласно Уголовному кодексу Франции, строго наказывается "ношение или демонстрация знаков различия или эмблем, напоминающих символы организаций, ответственных за преступления против человечества".

Запрещенные буквы в Украине

Запрещенные буквы на номерах авто в Украине.
Инфографика: ГСЦ МВД

Украинский Кабмин 21 апреля 2023 года запретил использовать на номерах авто, которые изготавливаются по индивидуальным заказам их владельцев, буквы Z и V, как отдельно, так и в словах написанных кириллицей вместо З, С, В, Ф. Такой запрет касается также надписей и изображений, символики коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Ранее МВД разрешило частным фирмам изготавливать номерные знаки на авто в Украине. Также мы писали, как в Украине узнать регион регистрации авто по номеру.

Франция госрегистрация правила авто Украина автомобиль запреты госномер

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