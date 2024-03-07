МВД позволило частным фирмам производить номерные знаки на авто

Человек получает номерные знаки. Фото: ark.hsc.gov.ua

Министерство внутренних дел разрешило частным компаниям производить номерные знаки для автомобилей. Компании, которые планируют это делать, должны подать в Главный сервисный центр МВД необходимый перечень документов.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в среду, 6 марта.

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В министерстве рассказали, что фирмы, желающие производить номерные знаки, должны обратиться в Главный сервисный центр МВД с перечнем документов (просмотреть можно здесь).

После этого Главный сервисный центр МВД уведомляет о присоединении к Реестру субъектов хозяйствования. А тогда частные фирмы уже смогут производить номерные знаки с сериями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОИ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

"Демонополизация и нормирование рынка изготовления номерных знаков будет способствовать развитию справедливой рыночной конкуренции, повышению удобства получения административных услуг", — отметил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Скриншот сообщения МВД

Напомним, недавно в Украине внесли очередные изменения в правила дорожного движения. Сведения о спортивных сооружениях, объектах культурного наследия и туристической инфраструктуры будут добавляться к информационно-указательным знакам.

Ранее в ПДД Украины внесли изменения и запретили остановку в определенных местах. Также мы предлагали разобраться в хаосе букв, цифр и цвета номерных знаков на авто в Украине.