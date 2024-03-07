МВС дозволило приватним фірмам виготовляти номерні знаки на авто

Чоловік отримує номерні знаки. Фото: ark.hsc.gov.ua

Міністерство внутрішніх справ дозволило приватним компаніям виготовляти номерні знаки для автомобілів. Компанії, які планують це робити повинні подати до Головного сервісного центру МВС необхідний перелік документів.

Про це повідомила пресслужба МВС у середу, 6 березня.

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У міністерстві розповіли, що фірми, які хочуть виготовляти номерні знаки мають звернутися до Головного сервісного центру МВС з переліком документів (переглянути можна тут).

Після цього Головний сервісний центр МВС повідомляє про приєднання до Реєстру субʼєктів господарювання. А тоді приватні фірми вже зможуть виготовляти номерні знаки з серіями ОА, ОВ, ОС, ОЕ, ОН, ОІ, ОК, ОМ, UB, UC, AG, AJ, DB, NA.

"Демонополізація та унормування ринку виготовлення номерних знаків сприятиме розвитку справедливої ринкової конкуренції, підвищенню зручності отримання адміністративних послуг", — зазначив заступник Міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Скриншот допису МВС

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