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Почему временно снимать автомобиль с учета не выгодно

28 января 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Невыгодное решение — почему не стоит временно снимать авто с учета
Сервисный центр МВД. Фото: riv.hsc.gov.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

На днях Кабинет министров Украины ввел изменения, которые упрощают некоторые бюрократические процедуры в отношении транспортных средств. Если автовладелец временно не пользуется автомобилем, машину можно снять с учета, обратившись в любой сервисный центр МВД, но стоит ли так поступать?

Об этом рассказал на Радио Киев соучредитель Института исследований авторынка Остап Новицкий.

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Временное снятие с учета автомобиля будет стоить около 1200 грн. Если автовладелец желает сохранить свои номерные знаки, нужно дополнительно платить около 325 грн в месяц за их хранение. То есть за год набегает до 7000 грн.

"Такие расходы ставят под сомнение практическую целесообразность этой услуги", — прокомментировал  Новицкий.

Краткосрочное страхование

Эксперт также отметил, что краткосрочное страхование авто, которым временно не пользуются, также не всегда выгодно.

"Минимальная цена страхования на транзитных номерах составляет 750 грн за 15 дней, и от 1000 гривен за месяц. Если сложить все расходы, часто дешевле вообще не пользоваться этой опцией", — подытожил соучредитель Института исследований авторынка.

Ранее мы писали, какие буквы запрещены на номерных знаках автомобиля. Также объясняли, как впервые зарегистрировать авто из-за границы в Украине.

МВД госрегистрация авто страхование автомобиль

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