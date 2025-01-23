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Правительство внезапно упростило жизнь украинским водителям

23 января 2025 15:40
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Правительство облегчило жизнь украинским водителям - что нового
Кабинет министров Украины. Фото: УНИАН
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Кабинет министров Украины внедрил изменения, упрощающие снятие с учета транспортных средств, а также позволяющие выбирать почтового оператора для получения водительских удостоверений, техпаспортов и номерных знаков. Это позволит автовладельцам сэкономить на страховании и бюрократических процедурах.

Об этом говорится в постановлении правительства.

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Снятие авто с учета

Владельцы авто, которые временно не пользуются транспортными средствами, могут снять их с учета. Ранее это было возможно лишь в случае утилизации автомобилей или вывоза их за пределы Украины.

Это позволит заключать договоры страхования на более короткие сроки — от 15 дней до пяти месяцев тем, водителям, кто пользуется своим транспортом лишь в сезон или эпизодически.

Понятно, что таким образом на автовладельцев снижается финансовая нагрузка, особенно с учетом роста стоимости страхования в 2025 году.

Выбор почты

Водительские удостоверения, техпаспорта и номерные знаки теперь можно будет получать через любую удобную почтовую службу. Ранее такая процедура осуществлялась исключительно через "Укрпочту".

Новые правила вступят в силу через шесть месяцев после публикации Постановления.

Ранее мы сообщали, что перерегистрация авто в сервисных центрах МВД возобновилась через месяц после масштабной хакерской атаки. Также мы писали, как водить авто с европейскими правами в Украине.

 

 

 

Кабинет министров авто автомобиль правительство документы водители

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