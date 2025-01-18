Европейское водительское удостоверение — как им пользоваться в Украине

Европейское водительское удостоверение. Фото: iede.news

Украинцы с европейскими правами дома могут свободно водить автомобиль с определенными оговорками. Так же украинские права за рубежом не везде являются самодостаточным документом.

О нюансах использования водительского удостоверения в разных странах мира сообщила Хвиля.

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Нюансы европейских прав

В Украине граждане нашего государства могут управлять транспортным средством с европейскими правами при условии их соответствия требованиям Венской конвенции.

При краткосрочном пребывании использование таких прав не вызывает проблем. При проживании более 60 дней на территории Украины требуется их замена на украинские.

Признание украинских прав

В странах ЕС, в частности Германии, Франции, Италии, Испании и Польше, украинские права действительны для краткосрочных поездок без дополнительных документов

В некоторых странах, например Греции, Турции, Португалии и Кипре, рекомендуется или требуется наличие международного водительского удостоверения.

В Великобритании украинские водительские удостоверения действительны в течение первого года пребывания, после чего требуется получение местных прав.

В США украинские права признаются для краткосрочных поездок продолжительностью от 3 до 6 месяцев, в зависимости от штата.

Как получить международное удостоверение

Необходимо обратиться в любой ближайший сервисный центр МВД со следующими документами:

Действующее украинское водительское удостоверение.

Паспорт гражданина Украины.

Идентификационный код.

Цветная фотография размером 3.5 x 4.5 см.

Стоимость оформления международного водительского удостоверения составляет 300-400 грн. Срок изготовления — от нескольких часов до одного рабочего дня. Международное удостоверение действительно до трех лет, но не дольше срока действия национального удостоверения.

Ранее Минобороны Украины объяснило, лишает ли ТЦК водительских прав за неявку по повестке. Также сообщалось, что до 19 января 2025 года все водители в Германии должны обменять права.