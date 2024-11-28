Водители в Германии должны обменять права до января 2025 года — что нужно знать

Немецкое водительское удостоверение. Фото: thelocal.de

Всем, у кого до сих пор остались водительские права на бумаге, следует позаботиться об их обмене. Для большинства в Германии назначен предельный срок до 19 января 2025 года.

Об этом сообщили AUS News.

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Кто должен обменять права

Позаботиться о замене должны водители, которые до сих пор имеют бумажные водительские права розового цвета или ГДР. Старое водительское удостоверение необходимо обменять на новые права ЕС в формате пластиковой карты.

Для водителей, получивших водительское удостоверение начиная с 1999 года, необходим поэтапный период обмена, в зависимости от года выпуска. Например, для прав, выданных в период с 1999 по 2001 год, крайний срок — 19 января 2026 года, а у водительских удостоверений младших лет времени немного больше.

Новый экзамен или тест на пригодность сдавать не нужно.

Зачем менять удостоверение

Все водительские удостоверения в ЕС стандартизируются и становятся защищеннее подделки документов. К тому же новые удостоверения заносятся в базу данных, чтобы предотвратить злоупотребления. После этого новые водительские права действительны в течение 15 лет.

Документы для обмена прав

Фото на паспорт.

Подпись заявителя.

Оригинал старого водительского удостоверения.

Конверт с маркой и адресом для возвращения старого водительского удостоверения (по желанию).

Копия картотеки (если старое водительское удостоверение было выдано в другом районе).

Чтобы избежать повторного визита в офис для граждан, то можно получить новое водительское удостоверение с доставкой на дом заказным письмом. Это стоит 29 евро вместо обычных 24 евро.

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