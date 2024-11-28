Водії в Німеччині повинні обміняти права до січня 2025 року — що потрібно знати

Німецьке посвідчення водія. Фото: thelocal.de

Всім, у кого досі залишилися водійські права на папері, слід подбати про їх обмін. Для більшості в Німеччині призначений граничний термін до 19 січня 2025 року.

Про це повідомили AUS News.

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Хто має обміняти права

Подбати про заміну повинні водії, які досі мають паперові права водія рожевого кольору або НДР. Старе посвідчення водія необхідно обміняти на нові права ЄС у форматі пластикової картки.

Для водіїв, які отримали посвідчення водія починаючи з 1999 року, необхідний поетапний період обміну, залежно від року випуску. Наприклад, для прав, виданих у період з 1999 по 2001 рік, крайній термін — 19 січня 2026 року, а у посвідчень водіїв молодших років часу трохи більше.

Новий іспит чи тест на придатність складати не потрібно.

Навіщо міняти посвідчення

Всі посвідчення водія в ЄС стандартизуються та стають захищенішими від підробки документів. До того ж нові посвідчення заносяться до бази даних, щоб запобігти зловживанням. Після цього нові права водія дійсні протягом 15 років.

Документи для обміну прав

Фото на паспорт.

Підпис заявника.

Оригінал старого посвідчення водія.

Конверт з маркою та адресою для повернення старого посвідчення водія (за бажанням).

Копія картотеки (якщо старе посвідчення водія було видано в іншому районі).

Щоб уникнути повторного візиту в офіс для громадян, то можна отримати нове посвідчення водія з доставлянням додому рекомендованим листом. Це коштує 29 євро замість звичайних 24 євро.

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