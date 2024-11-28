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До січня 2025 року усі водії в Німеччині мають обміняти права

28 листопада 2024 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Водії в Німеччині повинні обміняти права до січня 2025 року — що потрібно знати
Німецьке посвідчення водія. Фото: thelocal.de
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Всім, у кого досі залишилися водійські права на папері, слід подбати про їх обмін. Для більшості в Німеччині призначений граничний термін до 19 січня 2025 року. 

Про це повідомили AUS News.

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Подбати про заміну повинні водії, які досі мають паперові права водія рожевого кольору або НДР. Старе посвідчення водія необхідно обміняти на нові права ЄС у форматі пластикової картки.

Для водіїв, які отримали посвідчення водія починаючи з 1999 року, необхідний поетапний період обміну, залежно від року випуску. Наприклад, для прав, виданих у період з 1999 по 2001 рік, крайній термін — 19 січня 2026 року, а у посвідчень водіїв молодших років часу трохи більше.

Новий іспит чи тест на придатність складати не потрібно.

Навіщо міняти посвідчення

Всі посвідчення водія в ЄС стандартизуються та стають захищенішими від підробки документів. До того ж нові посвідчення заносяться до бази даних, щоб запобігти зловживанням. Після цього нові права водія дійсні протягом 15 років.

Документи для обміну прав

  • Фото на паспорт.
  • Підпис заявника.
  • Оригінал старого посвідчення водія.
  • Конверт з маркою та адресою для повернення старого посвідчення водія (за бажанням).
  • Копія картотеки (якщо старе посвідчення водія було видано в іншому районі).

Щоб уникнути повторного візиту в офіс для громадян, то можна отримати нове посвідчення водія з доставлянням додому рекомендованим листом. Це коштує 29 євро замість звичайних 24 євро.

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