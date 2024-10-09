Новый код 78 на водительских правах — значение и потенциальные последствия

Новая отметка на водительских правах — что она значит и чем грозит
В Украине водительские удостоверения недавно получили новую отметку — код "78". Что это означает и какие могут быть последствия для водителей.
Об этом сообщил GSMinfo.
Что означает код 78
Код "78" в двенадцатой графе нового образца водительского удостоверения свидетельствует о том, что водитель сдавал практический экзамен на авто с автоматической коробкой передач.
Это означает, что лицо имеет право управлять только машинами, оборудованными автоматической коробкой передач.
Если этого кода нет, то шофер может управлять как авто с автоматической, так и с механической коробкой передач.
Значение для водителей
- Ограничение прав. Водители, получившие удостоверение с кодом "78", должны быть осторожны, ведь им не разрешено управлять автомобилями с механической коробкой передач. Это может ограничить выбор машин, особенно если придется арендовать авто или занимать его у друзей.
- Возможны штрафы. Если водитель с кодом "78" будет управлять автомобилем с механической коробкой передач, это может привести к административным санкциям. Штраф за управление транспортным средством без необходимой категории прав составляет 3400 грн.
- Международное признание. Код "78" имеет значение не только в Украине, но и за границей. В некоторых странах (например, в Великобритании) эта метка также будет использована для определения, каким типом трансмиссии имеет право управлять водитель.
Дополнительные нововведения
Кроме кода "78", новые водительские удостоверения получили ряд других улучшений и дополнительных сведений:
- Защищенный дизайн. Новая версия удостоверения имеет улучшенную защиту от подделок.
- Группа крови и резус-фактор. Эта информация может быть полезна в экстренных медицинских ситуациях.
- Согласие на посмертное донорство. В будущем планируется внедрение этого пункта для удобства при необходимости.
Ранее мы сообщали, что Германия вводит новые правила регистрации украинских автомобилей. Также в Минобороны объяснили, могут ли у уклонистов отобрать водительские права.
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