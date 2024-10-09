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Новая отметка на водительских правах — что она значит и чем грозит

9 октября 2024 06:00
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Новый код 78 на водительских правах — значение и потенциальные последствия
Водительское удостоверение. Фото: РБК-Украина.
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

В Украине водительские удостоверения недавно получили новую отметку — код "78". Что это означает и какие могут быть последствия для водителей.

Об этом сообщил GSMinfo.

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Что означает код 78

Код "78" в двенадцатой графе нового образца водительского удостоверения свидетельствует о том, что водитель сдавал практический экзамен на авто с автоматической коробкой передач.

Это означает, что лицо имеет право управлять только машинами, оборудованными автоматической коробкой передач.

Если этого кода нет, то шофер может управлять как авто с автоматической, так и с механической коробкой передач.

Значение для водителей

  • Ограничение прав. Водители, получившие удостоверение с кодом "78", должны быть осторожны, ведь им не разрешено управлять автомобилями с механической коробкой передач. Это может ограничить выбор машин, особенно если придется арендовать авто или занимать его у друзей.
  • Возможны штрафы. Если водитель с кодом "78" будет управлять автомобилем с механической коробкой передач, это может привести к административным санкциям. Штраф за управление транспортным средством без необходимой категории прав составляет 3400 грн.
  • Международное признание. Код "78" имеет значение не только в Украине, но и за границей. В некоторых странах (например, в Великобритании) эта метка также будет использована для определения, каким типом трансмиссии имеет право управлять водитель.

Дополнительные нововведения

Кроме кода "78", новые водительские удостоверения получили ряд других улучшений и дополнительных сведений:

  • Защищенный дизайн. Новая версия удостоверения имеет улучшенную защиту от подделок.
  • Группа крови и резус-фактор. Эта информация может быть полезна в экстренных медицинских ситуациях.
  • Согласие на посмертное донорство. В будущем планируется внедрение этого пункта для удобства при необходимости.

Ранее мы сообщали, что Германия вводит новые правила регистрации украинских автомобилей. Также в Минобороны объяснили, могут ли у уклонистов отобрать водительские права.

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