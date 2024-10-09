Новий код 78 на водійських правах — значення та потенційні наслідки

Посвідчення водія. Фото: РБК-Україна.

В Україні водійські посвідчення нещодавно отримали нову позначку — код "78. Що це означає та які можуть бути наслідки для водіїв.

Про це повідомив GSMinfo.

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Що означає код 78

Код "78" у дванадцятій графі нового зразка водійського посвідчення свідчить про те, що водій складав практичний іспит на авто з автоматичною коробкою передач.

Це означає, що особа має право керувати лише машинами, обладнаними автоматичною трансмісією.

Якщо цього коду немає, то водій може керувати як авто з автоматичною, так і з механічною коробкою передач.

Значення для водіїв

Обмеження прав. Водії, які отримали посвідчення з кодом "78", повинні бути обережними, адже їм не дозволено керувати автомобілями з механічною коробкою передач. Це може обмежити вибір машини, особливо якщо доведеться орендувати авто або позичати його у друзів.

Водії, які отримали посвідчення з кодом "78", повинні бути обережними, адже їм не дозволено керувати автомобілями з механічною коробкою передач. Це може обмежити вибір машини, особливо якщо доведеться орендувати авто або позичати його у друзів. Можливі штрафи. Якщо водій з кодом "78" буде керувати авто з механічною коробкою передач, це може призвести до адміністративних санкцій. Штраф за керування транспортним засобом без необхідної категорії прав становить 3400 грн.

Якщо водій з кодом "78" буде керувати авто з механічною коробкою передач, це може призвести до адміністративних санкцій. Штраф за керування транспортним засобом без необхідної категорії прав становить 3400 грн. Міжнародне визнання. Код "78" має значення не лише в Україні, але й за кордоном. У деяких країнах (наприклад, у Великій Британії) ця позначка також буде використана для визначення, яким типом трансмісії має право керувати водій.

Додаткові нововведення

Крім коду "78", нові посвідчення водія отримали ряд інших покращень та додаткових відомостей:

Захищений дизайн. Нова версія посвідчення має покращений захист від підробок.

Нова версія посвідчення має покращений захист від підробок. Група крові та резус-фактор. Ця інформація може бути корисною в екстрених медичних ситуаціях.

Ця інформація може бути корисною в екстрених медичних ситуаціях. Згода на посмертне донорство. У майбутньому планується впровадження цього пункту для зручності в разі необхідності.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина запроваджує нові правила реєстрації українських авто. Також в Міноборони пояснили, чи можуть в ухилянтів відібрати водійські права.