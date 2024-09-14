Реєстрація авто за кордоном — Німеччина запроваджує новий порядок

Німеччина запроваджує нові правила реєстрації українських авто — що зміниться у жовтні
Після 30 вересня автомобілі з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні мати німецькі номери. Міністерство цифрових технологій і транспорту обіцяє спростити процес для українців.
Про це повідомила пресслужба Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту Німеччини.
У Німеччині змінять порядок реєстрації українських авто
Раніше Німеччина дозволяла використовувати транспортні засоби з українськими номерними знаками на території країни без необхідності постановки на облік.
Однак, у міністерстві повідомили, що з 30 вересня поточного року транспорти, які перебувають у Німеччині більше року повинні бути зареєстровані.
"Німецька сторона з розумінням ставиться до ситуації та налаштована надати українцям можливості скористатися особливою спрощеною процедурою постановки на облік їх транспортних засобів", — зазначили у головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.
Державна митна служба України у свою чергу розмістила інформацію щодо порядку та умов переміщення транспортних засобів через митний кордон України.
Термін дії українських водійських прав в Німеччині
- Маєте дійсне українське посвідчення водія — ваші українські права визнаються в Німеччині та країнах ЄС без потреби перекладу або міжнародних прав, поки ваш статус захисту не закінчиться.
- Маєте цифрове українське посвідчення водія — якщо ви можете підтвердити наявність водійських прав через українські органи влади, цифрові права будуть визнані.
- Втратили або у вас вкрали українське посвідчення водія — потрібно звернутися до відділу отримання водійських прав за місцем проживання.
- Український професійний водій — для поїздок, що потребують професійної кваліфікації, потрібно пройти додаткове навчання та тестування, оскільки українські сертифікати поки що не визнаються в Німеччині. Визнання можливе тільки після імплементації відповідних процедур в національне законодавство.
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