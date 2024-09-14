Реєстрація авто за кордоном — Німеччина запроваджує новий порядок

Жінка сидиться за кермом автомобіля. Фото: Reuters

Після 30 вересня автомобілі з українською реєстрацією, які перебувають у Німеччині понад рік, повинні мати німецькі номери. Міністерство цифрових технологій і транспорту обіцяє спростити процес для українців.

Про це повідомила пресслужба Федерального міністерства цифрових технологій і транспорту Німеччини.

Читайте також:

У Німеччині змінять порядок реєстрації українських авто

Раніше Німеччина дозволяла використовувати транспортні засоби з українськими номерними знаками на території країни без необхідності постановки на облік.

Однак, у міністерстві повідомили, що з 30 вересня поточного року транспорти, які перебувають у Німеччині більше року повинні бути зареєстровані.

"Німецька сторона з розумінням ставиться до ситуації та налаштована надати українцям можливості скористатися особливою спрощеною процедурою постановки на облік їх транспортних засобів", — зазначили у головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Державна митна служба України у свою чергу розмістила інформацію щодо порядку та умов переміщення транспортних засобів через митний кордон України.

Термін дії українських водійських прав в Німеччині