Регистрация авто за рубежом — Германия вводит новый порядок

Женщина сидит за рулем автомобиля. Фото: Reuters

После 30 сентября автомобили с украинской регистрацией, которые находятся в Германии больше года, должны иметь немецкие номера. Министерство цифровых технологий и транспорта обещает упростить процесс украинцам.

Об этом сообщила пресс-служба Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии.

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Ранее Германия разрешала использовать транспортные средства с украинскими номерными знаками на территории страны без необходимости постановки на учет.

Однако в министерстве сообщили, что с 30 сентября текущего года транспорты, находящиеся в Германии больше года, должны быть зарегистрированы.

"Немецкая сторона с пониманием относится к ситуации и настроена предоставить украинцам возможности воспользоваться особой упрощенной процедурой постановки на учет их транспортных средств", — отметили в главном сервисном центре Министерства внутренних дел.

Государственная таможенная служба Украины, в свою очередь, разместила информацию о порядке и условиях перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины.

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