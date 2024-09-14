Регистрация авто за рубежом — Германия вводит новый порядок

Германия вводит новые правила регистрации украинских авто — что изменится в октябре
После 30 сентября автомобили с украинской регистрацией, которые находятся в Германии больше года, должны иметь немецкие номера. Министерство цифровых технологий и транспорта обещает упростить процесс украинцам.
Об этом сообщила пресс-служба Федерального министерства цифровых технологий и транспорта Германии.
В Германии изменят порядок регистрации украинских авто
Ранее Германия разрешала использовать транспортные средства с украинскими номерными знаками на территории страны без необходимости постановки на учет.
Однако в министерстве сообщили, что с 30 сентября текущего года транспорты, находящиеся в Германии больше года, должны быть зарегистрированы.
"Немецкая сторона с пониманием относится к ситуации и настроена предоставить украинцам возможности воспользоваться особой упрощенной процедурой постановки на учет их транспортных средств", — отметили в главном сервисном центре Министерства внутренних дел.
Государственная таможенная служба Украины, в свою очередь, разместила информацию о порядке и условиях перемещения транспортных средств через таможенную границу Украины.
Срок действия украинских водительских прав в Германии
- Имеете действительное украинское водительское удостоверение — ваши украинские права признаются в Германии и странах ЕС без необходимости перевода или международных прав, пока ваш статус защиты не закончится.
- У вас есть цифровое украинское водительское удостоверение — если вы можете подтвердить наличие водительских прав через украинские органы власти, цифровые права будут признаны.
- Потеряли или у вас украли украинское водительское удостоверение — нужно обратиться в отдел получения водительских прав по месту жительства.
- Украинский профессиональный водитель — для поездок, требующих профессиональной квалификации, нужно пройти дополнительное обучение и тестирование, поскольку украинские сертификаты пока не признаются в Германии. Признание возможно только после имплементации соответствующих процедур в национальное законодательство.
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