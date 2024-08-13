Як записатися на отримання прав в СЦ МВС — швидко та без проблем

Сервісний центр МВС. Фото: kyiv.hsc.gov.ua

Найбільший попит в сервісних центрах МВС мають реєстраційні дії з транспортними засобами, іспити на права та видача посвідчення водія. Як швидко та зручно записатись на отримання послуг.

Про це повідомили в ГСЦ МВС.

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Громадяни мають можливість записатися онлайн на отримання послуг на офіційному сайті ГСЦ МВС в розділі Е-запис.

Для онлайн-запису необхідно

зайти на сайт ГСЦ МВС;

обрати розділ "Запис в електронну чергу";

пройти електронну ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA або Дія.Підпис;

обрати послугу, сервісний центр МВС, який її надаватиме, дату та час з переліку доступних.

Як генеруються талони на іспит

Талони на практичний іспит через онлайн-запис генеруються на три тижні наперед, тобто на 21 день.

Видача талонів на теоретичний іспит та інші послуги через Е-запис — на 14 днів наперед.

Упродовж одного календарного місяця одна особа може здійснити попередній запис чотири рази.

За потреби, онлайн-талон можливо скасувати, але не пізніше, ніж за дві години до початку надання послуги.

Талони генеруються системою в рандомному порядку, що виключає будь-яке ймовірне втручання в надання адміністративних послуг громадянам.

Запис через термінал

Термінал розташований безпосередньо в сервісному центрі МВС. Талони доступні на теоретичні та практичні іспити, реєстраційні дії з транспортними засобами, обмін та відновлення посвідчення водія.

Запис через термінал здійснюється на поточний та три дні наперед.

Раніше в Україні скасували обмеження на кількість спроб при складанні іспитів на водійські права. Також ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія.