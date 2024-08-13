Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як швидко записатися на отримання прав в СЦ МВС — покрокова інструкція arrow

Як швидко записатися на отримання прав в СЦ МВС — покрокова інструкція

13 серпня 2024 21:30
Святослав Мотюженко - Редактор
Як записатися на отримання прав в СЦ МВС — швидко та без проблем
Сервісний центр МВС. Фото: kyiv.hsc.gov.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

Найбільший попит в сервісних центрах МВС мають реєстраційні дії з транспортними засобами, іспити на права та видача посвідчення водія. Як швидко та зручно записатись на отримання послуг.

Про це повідомили в ГСЦ МВС.

Читайте також:

Громадяни мають можливість записатися онлайн на отримання послуг на офіційному сайті ГСЦ МВС в розділі Е-запис.

Для онлайн-запису необхідно

  • зайти на сайт ГСЦ МВС;
  • обрати розділ "Запис в електронну чергу";
  • пройти електронну ідентифікацію через сервіс ID.GOV.UA або Дія.Підпис;
  • обрати послугу, сервісний центр МВС, який її надаватиме, дату та час з переліку доступних.

Як генеруються талони на іспит

Талони на практичний іспит через онлайн-запис генеруються на три тижні наперед, тобто на 21 день.

Видача талонів на теоретичний іспит та інші послуги через Е-запис — на 14 днів наперед.

Упродовж одного календарного місяця одна особа може здійснити попередній запис чотири рази.

За потреби, онлайн-талон можливо скасувати, але не пізніше, ніж за дві години до початку надання послуги.

Талони генеруються системою в рандомному порядку, що виключає будь-яке ймовірне втручання в надання адміністративних послуг громадянам.

Запис через термінал

Термінал розташований безпосередньо в сервісному центрі МВС. Талони доступні на теоретичні та практичні іспити, реєстраційні дії з транспортними засобами, обмін та відновлення посвідчення водія.

Запис через термінал здійснюється на поточний та три дні наперед.

Раніше в Україні скасували обмеження на кількість спроб при складанні іспитів на водійські права. Також ми писали, кому в Україні спростили отримання посвідчення водія.

МВС держпослуги авто водійське посвідчення автомобіль водії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:28 Анчелотті назвав роль Луніна у Реалі

22:20 За відмову від евакуації посилять відповідальність — Верещук в Одесі розповіла деталі

22:17 Повторна ВЛК — чи треба її проходити без результатів першої комісії

22:12 Стало відомо, скільки далекобійних ракет виробляє Україна за рік

21:47 Рейнджерс — Динамо — відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

21:32 Деяких пенсіонерів можуть мобілізувати до ЗСУ 2024 року — кого стосується

21:29 Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви — про що говорили

21:20 Рейнджерс — Динамо — Шовковський залишив Піхальонка у запасі на важливий матч ЛЧ

21:13 На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронювання — що вирішив суд

21:00 Бояться українських ДРГ — у Москві терміново привели Росгвардію в бойову готовність

22:28 Анчелотті назвав роль Луніна у Реалі

22:20 За відмову від евакуації посилять відповідальність — Верещук в Одесі розповіла деталі

22:17 Повторна ВЛК — чи треба її проходити без результатів першої комісії

22:12 Стало відомо, скільки далекобійних ракет виробляє Україна за рік

21:47 Рейнджерс — Динамо — відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

21:32 Деяких пенсіонерів можуть мобілізувати до ЗСУ 2024 року — кого стосується

21:29 Зеленський зустрівся з міністром оборони Литви — про що говорили

21:20 Рейнджерс — Динамо — Шовковський залишив Піхальонка у запасі на важливий матч ЛЧ

21:13 На Закарпатті мобілізували чоловіка, який мав бронювання — що вирішив суд

21:00 Бояться українських ДРГ — у Москві терміново привели Росгвардію в бойову готовність

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Text

09:55 Братчук пояснив, як події в Курську вплинули на ситуацію на Покровському напрямку

Text

08:00 Заява Банкової про Курськ та корупція у Міненерго — ефір Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження