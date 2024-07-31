Нові посвідчення водія з 1 серпня в Україні — чи потрібно міняти старі права

Сервісний центр МВС. Фото: ГСЦ МВС

З 1 серпня в Україні сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів. Ці документи матимуть додатковий захист.

Про це йдеться у Постанові Кабінету Міністрів №1358 від 22 грудня 2023 року.

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Які поміняються документи

Захисне покриття на бланках матиме спеціальне маркування.

У правому нижньому кутку свідоцтва про реєстрацію автомобіля з’явиться QR-код, який веде на сайт ГСЦ МВС для перевірки інформації.

Нововведення повинні сильно ускладнити можливість підробки документів та дозволять перевіряти легітимність свідоцтва про реєстрацію автомобіля онлайн.

Чи потрібно міняти старі документи

Водіям не потрібно змінювати свої старі водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію на нові з додатковим захистом. Старі документи залишаються чинними до кінця терміну їх дії.

Раніше ми публікували покрокову інструкцію, як українцю отримати водійське посвідчення в Німеччині. Також ми писали, чому в Польщі частині українських водіїв заборонили працювати в таксі.