Новые водительские удостоверения с 1 августа в Украине — нужно ли менять старые права

С 1 августа в Украине вводят новые водительские удостоверения — что изменится
С 1 августа в Украине сервисные центры МВД начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Эти документы будут иметь дополнительную защиту.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №1358 от 22 декабря 2023 года.
Как изменятся документы
- Защитное покрытие на бланках будет иметь специальную маркировку.
- В правом нижнем углу свидетельства о регистрации автомобиля появится QR-код, ведущий на сайт ГСЦ МВД для проверки информации.
Нововведения должны сильно усложнить подделку документов и позволят проверять легитимность свидетельства о регистрации автомобиля онлайн.
Нужно ли менять старые документы
Водителям не нужно менять свои старые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации на новые с дополнительной защитой. Старые документы остаются в силе до конца срока их действия.
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