Новые водительские удостоверения с 1 августа в Украине — нужно ли менять старые права

Сервисный центр МВД. Фото: ГСЦ МВД

С 1 августа в Украине сервисные центры МВД начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Эти документы будут иметь дополнительную защиту.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №1358 от 22 декабря 2023 года.

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Защитное покрытие на бланках будет иметь специальную маркировку.

В правом нижнем углу свидетельства о регистрации автомобиля появится QR-код, ведущий на сайт ГСЦ МВД для проверки информации.

Нововведения должны сильно усложнить подделку документов и позволят проверять легитимность свидетельства о регистрации автомобиля онлайн.

Нужно ли менять старые документы

Водителям не нужно менять свои старые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации на новые с дополнительной защитой. Старые документы остаются в силе до конца срока их действия.

Ранее мы публиковали пошаговую инструкцию, как украинцу получить водительское удостоверение в Германии. Также мы писали почему в Польше части украинских водителей запретили работать в такси.