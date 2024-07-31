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С 1 августа в Украине вводят новые водительские удостоверения — что изменится

31 июля 2024 12:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Новые водительские удостоверения с 1 августа в Украине — нужно ли менять старые права
Сервисный центр МВД. Фото: ГСЦ МВД
Святослав Мотюженко - Редактор

С 1 августа в Украине сервисные центры МВД начнут выдавать новые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств. Эти документы будут иметь дополнительную защиту.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №1358 от 22 декабря 2023 года.

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Как изменятся документы

  • Защитное покрытие на бланках будет иметь специальную маркировку.
  • В правом нижнем углу свидетельства о регистрации автомобиля появится QR-код, ведущий на сайт ГСЦ МВД для проверки информации.

Нововведения должны сильно усложнить подделку документов и позволят проверять легитимность свидетельства о регистрации автомобиля онлайн.

Нужно ли менять старые документы

Водителям не нужно менять свои старые водительские удостоверения и свидетельства о регистрации на новые с дополнительной защитой. Старые документы остаются в силе до конца срока их действия.

Ранее мы публиковали пошаговую инструкцию, как украинцу получить водительское удостоверение в Германии. Также мы писали почему в Польше части украинских водителей запретили работать в такси.

МВД авто водительское удостоверение автомобиль водители права

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