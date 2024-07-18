Как получить первые права в Германии — инструкция для будущих украинских водителей

Как украинцу получить водительское удостоверение в Германии — пошаговая инструкция
Украинцы, которые сейчас живут в Германии, могут сдать экзамены на получение местного водительского удостоверения. Нужно предъявить необходимые документы и пройти обучение.
Об этом написал 24tv.
Подготовительный этап
- Записаться в автошколу. Выбрать заведение можно на сайтах drivolino.de или fahrschulen.de.
- Овладеть курсами первой помощи. Выбрать курс можно найти на сайтах ASB или Johannitern.
- Проверить зрение у окулиста или в салоне оптики. Стоит около 7 евро.
- Изготовить четыре фото размером 3х4. Две фотографии будут добавлены к заявлению о намерении получения прав, другие две — к личному делу в автошколе и полиции.
- Заполнить заявление о намерении получения водительских прав. Документ подается в местные органы власти.
Какие документы нужно предъявить на экзаменах
- Удостоверение личности или паспорт.
- Подтверждение регистрации на экзамен.
- Подтверждение автошколы о прохождении практических уроков управления.
Теоретический экзамен
Экзамен сдается после прохождения 14 часов теоретических занятий в автошколе. Говорить на экзамене на украинском пока не получится, но доступны другие языки: немецкий, английский, французский, греческий, итальянский, польский, португальский, румынский, русский, хорватский, испанский, турецкий и арабский.
Тест содержит 30 вопросов с несколькими вариантами ответов. Кандидат не должен допустить более 11 ошибок.
Результаты теоретического теста действительны один год. Если лицо не сдало практический тест в течение этого срока, необходимо будет заново проходить теоретический.
Практический экзамен
Студенты демонстрируют свои навыки вождения в течение 30-45 минут. Экзаменатор наблюдает за безопасностью, компетентностью и поведением водителя с заднего сиденья, а инструктор остается рядом с водителем, чтобы вмешаться по необходимости.
В случае неудачной сдачи экзамена, ограничений по количеству повторных попыток не существует. Но, если в течение года человек не смог подтвердить практические навыки, нужно будет повторно сдавать экзамен по теории.
Получение прав
Студент, успешно сдавший оба экзамена, сразу получает водительские права. В случае, если официальное водительское удостоверение еще не готово, будет выдано временное.
Основные финансовые расходы
- Заявление о намерении получения водительских прав — от 38 до 70 евро.
- Обязательная проверка состояния зрения — 6,43 евро.
- Курс неотложной первой медицинской помощи — от 50 до 55 евро.
- Фотографии — около 10 евро.
- 12 уроков вождения по 45 минут — от 55 до 95 евро.
- Дополнительные уроки вождения — от 55 до 75 евро в час.
- Теоретические занятия и другие административные расходы — от 350 до 570 евро.
- Сдача теоретического экзамена — от 50 до 100 евро.
- Сдача практического экзамена — от 150 до 250 евро.
- Пересдача теоретического экзамена — 25 евро.
- Пересдача практического экзамена — от 115 евро.
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