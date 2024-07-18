Как получить первые права в Германии — инструкция для будущих украинских водителей

Немецкое водительское удостоверение в кармане. Фото: ruv.de

Украинцы, которые сейчас живут в Германии, могут сдать экзамены на получение местного водительского удостоверения. Нужно предъявить необходимые документы и пройти обучение.

Об этом написал 24tv.

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Подготовительный этап

Записаться в автошколу. Выбрать заведение можно на сайтах drivolino.de или fahrschulen.de.

Выбрать заведение можно на сайтах drivolino.de или fahrschulen.de. Овладеть курсами первой помощи. Выбрать курс можно найти на сайтах ASB или Johannitern.

Выбрать курс можно найти на сайтах ASB или Johannitern. Проверить зрение у окулиста или в салоне оптики. Стоит около 7 евро.

Стоит около 7 евро. Изготовить четыре фото размером 3х4. Две фотографии будут добавлены к заявлению о намерении получения прав, другие две — к личному делу в автошколе и полиции.

Две фотографии будут добавлены к заявлению о намерении получения прав, другие две — к личному делу в автошколе и полиции. Заполнить заявление о намерении получения водительских прав. Документ подается в местные органы власти.

Какие документы нужно предъявить на экзаменах

Удостоверение личности или паспорт.

Подтверждение регистрации на экзамен.

Подтверждение автошколы о прохождении практических уроков управления.

Теоретический экзамен

Экзамен сдается после прохождения 14 часов теоретических занятий в автошколе. Говорить на экзамене на украинском пока не получится, но доступны другие языки: немецкий, английский, французский, греческий, итальянский, польский, португальский, румынский, русский, хорватский, испанский, турецкий и арабский.

Тест содержит 30 вопросов с несколькими вариантами ответов. Кандидат не должен допустить более 11 ошибок.

Результаты теоретического теста действительны один год. Если лицо не сдало практический тест в течение этого срока, необходимо будет заново проходить теоретический.

Практический экзамен

Студенты демонстрируют свои навыки вождения в течение 30-45 минут. Экзаменатор наблюдает за безопасностью, компетентностью и поведением водителя с заднего сиденья, а инструктор остается рядом с водителем, чтобы вмешаться по необходимости.

В случае неудачной сдачи экзамена, ограничений по количеству повторных попыток не существует. Но, если в течение года человек не смог подтвердить практические навыки, нужно будет повторно сдавать экзамен по теории.

Получение прав

Студент, успешно сдавший оба экзамена, сразу получает водительские права. В случае, если официальное водительское удостоверение еще не готово, будет выдано временное.

Основные финансовые расходы

Заявление о намерении получения водительских прав — от 38 до 70 евро.

Обязательная проверка состояния зрения — 6,43 евро.

Курс неотложной первой медицинской помощи — от 50 до 55 евро.

Фотографии — около 10 евро.

12 уроков вождения по 45 минут — от 55 до 95 евро.

Дополнительные уроки вождения — от 55 до 75 евро в час.

Теоретические занятия и другие административные расходы — от 350 до 570 евро.

Сдача теоретического экзамена — от 50 до 100 евро.

Сдача практического экзамена — от 150 до 250 евро.

Пересдача теоретического экзамена — 25 евро.

Пересдача практического экзамена — от 115 евро.

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