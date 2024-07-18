Як отримати перші права в Німеччині — інструкція для майбутніх українських водіїв

Німецьке посвідчення водія в кишені. Фото: ruv.de

Українці, котрі зараз мешкають в Німеччини, можуть скласти іспити на отримання місцевого водійського посвідчення. Потрібно лише пред'явити необхідні документи та пройти навчання.

Про це написав 24tv.

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Підготовчий етап

Записатися до автошколи. Обрати заклад можна на сайтах drivolino.de або fahrschulen.de.

Обрати заклад можна на сайтах drivolino.de або fahrschulen.de. Опанувати курси першої допомоги. Обрати курс можна знайти на сайтах ASB або Johannitern.

Обрати курс можна знайти на сайтах ASB або Johannitern. Перевірити зір в окуліста або у салоні оптики. Коштує близько 7 євро.

Коштує близько 7 євро. Виготовити чотири фото розміром 3х4. Дві фотокартки буде додано до заяви про намір отримання прав, інші дві — до особистої справи в автошколі та до поліції.

Дві фотокартки буде додано до заяви про намір отримання прав, інші дві — до особистої справи в автошколі та до поліції. Заповнити заяву про намір отримання водійських прав. Документ подається до місцевих органів влади.

Які документи потрібно пред'явити на іспитах

Посвідчення особи або паспорт.

Підтвердження реєстрації на іспит.

Підтвердження від автошколи про проходження практичних уроків керування.

Теоретичний іспит

Іспит складається після проходження 14 годин теоретичних занять в автошколі. Говорити на іспиті українською поки не вийде, але доступні інші мови: німецька, англійська, французька, грецька, італійська, польська, португальська, румунська, російська, хорватська, іспанська, турецька та арабська.

Тест містить 30 запитань з кількома варіантами відповідей. Кандидат не повинен припуститися понад 11 помилок.

Результати теоретичного тесту дійсні один рік. Якщо особа не склала практичний тест протягом цього терміну, необхідно буде заново проходити теоретичний.

Практичний іспит

Студенти демонструють свої навички водіння протягом 30 – 45 хвилин. Екзаменатор спостерігає за безпекою, компетентністю та поведінкою водія з заднього сидіння, а інструктор залишається поруч з водієм, щоб втрутитися в разі потреби.

У разі невдалого складання іспиту, обмежень щодо кількості повторних спроб не існує. Але, якщо протягом року особа не змогла підтвердити практичні навички, треба буде повторно складати іспит з теорії.

Отримання прав

Студент, який успішно склав обидва іспити, одразу отримує водійські права. У випадку, якщо офіційне посвідчення водія ще не готове, буде видано тимчасове.

Основні фінансові витрати

Заява про намір отримання водійських прав — від 38 до 70 євро.

Обов'язкова перевірка стану зору — 6,43 євро.

Курс невідкладної першої медичної допомоги — від 50 до 55 євро.

Фотокартки — близько 10 євро.

12 уроків водіння по 45 хвилин — від 55 до 95 євро.

Додаткові уроки водіння — від 55 до 75 євро за годину.

Теоретичні заняття та інші адміністративні витрати — від 350 до 570 євро.

Складання теоретичного іспиту — від 50 до 100 євро.

Складання практичного іспиту — від 150 до 250 євро.

Перескладання теоретичного іспиту — 25 євро.

Перескладання практичного іспиту — від 115 євро.

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