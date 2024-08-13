Как записаться на получение прав в СЦ МВД — быстро и без проблем

Как быстро записаться на получение прав в СЦ МВД — пошаговая инструкция
Наибольшим спросом в сервисных центрах МВД пользуются регистрационные действия с транспортными средствами, экзамены на права и выдача водительского удостоверения. Как быстро и удобно записаться на получение услуг.
Об этом сообщили в ГСЦ МВД.
Граждане могут записаться онлайн на получение услуг на официальном сайте ГСЦ МВД в разделе Е-запись.
Для онлайн-записи необходимо
- зайти на сайт ГСЦ МВД;
- выбрать раздел "Запись в электронную очередь";
- пройти электронную идентификацию через сервис ID.GOV.UA или Дія.Підпис;
- выбрать услугу, сервисный центр МВД, который будет предоставлять ее, дату и время из перечня доступных.
Как генерируются талоны на экзамен
Талоны на практический экзамен через онлайн-запись генерируются на три недели вперед, то есть на 21 день.
Выдача талонов на теоретический экзамен и другие услуги через Е-запись — на 14 дней вперед.
В течение одного календарного месяца один человек может произвести предварительную запись четыре раза.
При необходимости онлайн-талон можно отменить, но не позднее, чем за два часа до начала предоставления услуги.
Талоны генерируются системой в рандомном порядке, что исключает вероятное вмешательство в предоставление административных услуг гражданам.
Запись через терминал
Терминал находится непосредственно в сервисном центре МВД. Талоны доступны на теоретические и практические экзамены, регистрационные действия с транспортными средствами, обмен и восстановление водительского удостоверения.
Запись через терминал производится на текущий и на три дня вперед.
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