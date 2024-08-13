Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Как быстро записаться на получение прав в СЦ МВД — пошаговая инструкция arrow

Как быстро записаться на получение прав в СЦ МВД — пошаговая инструкция

13 августа 2024 21:30
Святослав Мотюженко - Редактор
Как записаться на получение прав в СЦ МВД — быстро и без проблем
Сервисный центр МВД. Фото: kyiv.hsc.gov.ua
Святослав Мотюженко - Редактор

Наибольшим спросом в сервисных центрах МВД пользуются регистрационные действия с транспортными средствами, экзамены на права и выдача водительского удостоверения. Как быстро и удобно записаться на получение услуг.

Об этом сообщили в ГСЦ МВД.

Читайте также:

Граждане могут записаться онлайн на получение услуг на официальном сайте ГСЦ МВД в разделе Е-запись.

Для онлайн-записи необходимо

  • зайти на сайт ГСЦ МВД;
  • выбрать раздел "Запись в электронную очередь";
  • пройти электронную идентификацию через сервис ID.GOV.UA или Дія.Підпис;
  • выбрать услугу, сервисный центр МВД, который будет предоставлять ее, дату и время из перечня доступных.

Как генерируются талоны на экзамен

Талоны на практический экзамен через онлайн-запись генерируются на три недели вперед, то есть на 21 день.

Выдача талонов на теоретический экзамен и другие услуги через Е-запись — на 14 дней вперед.

В течение одного календарного месяца один человек может произвести предварительную запись четыре раза.

При необходимости онлайн-талон можно отменить, но не позднее, чем за два часа до начала предоставления услуги.

Талоны генерируются системой в рандомном порядке, что исключает вероятное вмешательство в предоставление административных услуг гражданам.

Запись через терминал

Терминал находится непосредственно в сервисном центре МВД. Талоны доступны на теоретические и практические экзамены, регистрационные действия с транспортными средствами, обмен и восстановление водительского удостоверения.

Запись через терминал производится на текущий и на три дня вперед.

Ранее в Украине отменили ограничение на количество попыток при сдаче экзаменов на водительские права. Также мы писали, кому упростили получение водительского удостоверения.

МВД госуслуги авто водительское удостоверение автомобиль водители

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:32 Некоторых пенсионеров могут мобилизовать в ВСУ в 2024 году — кого касается

21:29 Зеленский встретился с министром обороны Литвы — о чем говорили

21:20 Рейнджерс — Динамо — Шовковский оставил Пихаленка в запасе на важный матч ЛЧ

21:13 В Закарпатье мобилизовали мужчину, который имел бронирование — что решил суд

21:00 Боятся украинских ДРГ — в Москве срочно привели Росгвардию в боевую готовность

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

20:41 Ограниченно годен с отсрочкой — могут ли такого человека отправить на ВВК

20:38 Бои в Курской области и серая зона возле России — вечернее обращение Зеленского

20:34 У Беленюка на Олимпийских играх в Париже украли часы, а у других — деньги

20:28 В СБУ опубликовали перехваченные разговоры экс-замминистра энергетики с другими фигурантами

Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

21:32 Некоторых пенсионеров могут мобилизовать в ВСУ в 2024 году — кого касается

21:29 Зеленский встретился с министром обороны Литвы — о чем говорили

21:20 Рейнджерс — Динамо — Шовковский оставил Пихаленка в запасе на важный матч ЛЧ

21:13 В Закарпатье мобилизовали мужчину, который имел бронирование — что решил суд

21:00 Боятся украинских ДРГ — в Москве срочно привели Росгвардию в боевую готовность

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

20:41 Ограниченно годен с отсрочкой — могут ли такого человека отправить на ВВК

20:38 Бои в Курской области и серая зона возле России — вечернее обращение Зеленского

20:34 У Беленюка на Олимпийских играх в Париже украли часы, а у других — деньги

20:28 В СБУ опубликовали перехваченные разговоры экс-замминистра энергетики с другими фигурантами

20:17 Адвокат объяснил, сколько на самом деле должно длиться обучение новобранцев

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

20:20 Верещук объяснила, как враг использует местное население на прифронтовых территориях для диверсий

Text

19:55 Верещук объяснила важность эвакуации взрослых и детей с прифронтовых территорий Украины

Text

18:02 Военный заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону в Донецкой области

Text

17:48 Кого обвиняет Путин в прорыве границы и почему Великобритания запретила бить по РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

14:39 В Курской области ВСУ взяли в плен элитных военных, которых Россия сама захочет обменять — нардеп

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения