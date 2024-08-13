Как записаться на получение прав в СЦ МВД — быстро и без проблем

Сервисный центр МВД. Фото: kyiv.hsc.gov.ua

Наибольшим спросом в сервисных центрах МВД пользуются регистрационные действия с транспортными средствами, экзамены на права и выдача водительского удостоверения. Как быстро и удобно записаться на получение услуг.

Об этом сообщили в ГСЦ МВД.

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Граждане могут записаться онлайн на получение услуг на официальном сайте ГСЦ МВД в разделе Е-запись.

Для онлайн-записи необходимо

зайти на сайт ГСЦ МВД;

выбрать раздел "Запись в электронную очередь";

пройти электронную идентификацию через сервис ID.GOV.UA или Дія.Підпис;

выбрать услугу, сервисный центр МВД, который будет предоставлять ее, дату и время из перечня доступных.

Как генерируются талоны на экзамен

Талоны на практический экзамен через онлайн-запись генерируются на три недели вперед, то есть на 21 день.

Выдача талонов на теоретический экзамен и другие услуги через Е-запись — на 14 дней вперед.

В течение одного календарного месяца один человек может произвести предварительную запись четыре раза.

При необходимости онлайн-талон можно отменить, но не позднее, чем за два часа до начала предоставления услуги.

Талоны генерируются системой в рандомном порядке, что исключает вероятное вмешательство в предоставление административных услуг гражданам.

Запись через терминал

Терминал находится непосредственно в сервисном центре МВД. Талоны доступны на теоретические и практические экзамены, регистрационные действия с транспортными средствами, обмен и восстановление водительского удостоверения.

Запись через терминал производится на текущий и на три дня вперед.

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