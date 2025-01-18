Європейське водійське посвідчення — як їм користуватися в Україні

Європейське посвідчення водія. Фото: iede.news

Українці з європейськими правами вдома можуть вільно водити автомобіль з певними застереженнями. Так само українські права за кордоном не скрізь є самодостатнім документом.

Про нюанси використання водійського посвідчення в різних країнах світу повідомила Хвиля.

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Нюанси європейських прав

В Україні громадяни нашої держави можуть керувати транспортним засобом з європейськими правами за умови їх відповідності вимогам Віденської конвенції.

При короткостроковому перебуванні використання таких прав не викликає проблем. При проживанні понад 60 днів на території України потрібна їх заміна на українські.

Визнання українських прав

У країнах ЄС, зокрема Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та Польщі, українські права дійсні для короткострокових поїздок без додаткових документів.

У деяких країнах, наприклад Греції, Туреччині, Португалії та Кіпрі, рекомендується або вимагається наявність міжнародного водійського посвідчення.

У Великій Британії українські водійські посвідчення дійсні протягом першого року перебування, після чого потрібне отримання місцевих прав.

В США українські права визнаються для короткострокових поїздок тривалістю від 3 до 6 місяців, залежно від штату.

Як отримати міжнародне посвідчення

Необхідно звернутися до будь-якого найближчого сервісного центру МВС з такими документами:

Чинне українське водійське посвідчення.

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код.

Кольорова фотографія розміром 3.5 x 4.5 см.

Вартість оформлення міжнародного водійського посвідчення становить 300-400 грн. Термін виготовлення — від кількох годин до одного робочого дня. Міжнародне посвідчення чинне до трьох років, але не довше терміну дії національного посвідчення.

Раніше Міноборони України пояснило, чи позбавляє ТЦК водійських прав за неявку за повісткою. Також повідомлялося, що до 19 січня 2025 року усі водії в Німеччині мають обміняти права.