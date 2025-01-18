Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Як водити авто з європейськими правами в Україні arrow

Як водити авто з європейськими правами в Україні

18 січня 2025 15:45
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Європейське водійське посвідчення — як їм користуватися в Україні
Європейське посвідчення водія. Фото: iede.news
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Українці з європейськими правами вдома можуть вільно водити автомобіль з певними застереженнями. Так само українські права за кордоном не скрізь є самодостатнім документом.

Про нюанси використання водійського посвідчення в різних країнах світу повідомила Хвиля.

Читайте також:

Нюанси європейських прав

В Україні громадяни нашої держави можуть керувати транспортним засобом з європейськими правами за умови їх відповідності вимогам Віденської конвенції.

При короткостроковому перебуванні використання таких прав не викликає проблем. При проживанні понад 60 днів на території України потрібна їх заміна на українські.

Визнання українських прав

У країнах ЄС, зокрема Німеччині, Франції, Італії, Іспанії та Польщі, українські права дійсні для короткострокових поїздок без додаткових документів.

У деяких країнах, наприклад Греції, Туреччині, Португалії та Кіпрі, рекомендується або вимагається наявність міжнародного водійського посвідчення.

У Великій Британії українські водійські посвідчення дійсні протягом першого року перебування, після чого потрібне отримання місцевих прав.

В США українські права визнаються для короткострокових поїздок тривалістю від 3 до 6 місяців, залежно від штату.

Як отримати міжнародне посвідчення

Необхідно звернутися до будь-якого найближчого сервісного центру МВС з такими документами:

  • Чинне українське водійське посвідчення.
  • Паспорт громадянина України.
  • Ідентифікаційний код.
  • Кольорова фотографія розміром 3.5 x 4.5 см.

Вартість оформлення міжнародного водійського посвідчення становить 300-400 грн. Термін виготовлення — від кількох годин до одного робочого дня. Міжнародне посвідчення чинне до трьох років, але не довше терміну дії національного посвідчення.

Раніше Міноборони України пояснило, чи позбавляє ТЦК водійських прав за неявку за повісткою. Також повідомлялося, що до 19 січня 2025 року усі водії в Німеччині мають обміняти права.

США авто Україна Європа водійське посвідчення Велика Британія автомобіль водії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:00 На обліку у нарколога — коли таких осіб можуть мобілізувати

19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

19:34 Негода заховає Львів — містян попереджають про небезпеку завтра

19:14 У Генштабі повідомили про застосування РФ хімічних боєприпасів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:48 У Запоріжжі внаслідок ракетного удару РФ постраждало 10 осіб

18:35 Правила для українців у Польщі — як не стати депортованим у 2025

18:32 На іспанському курорті обвалився підйомник з людьми — відео

18:25 Як уникнути покарання за хабар — відповідь одеського адвоката

18:20 У Києві було ліквідовано агентурну мережу — хто до неї входив

20:00 На обліку у нарколога — коли таких осіб можуть мобілізувати

19:58 Залишив помирати — на Львівщині чоловік вдарив ножем товариша

19:36 В Міноборони пояснили, чи зможуть студенти відмовитись від БЗВП

19:34 Негода заховає Львів — містян попереджають про небезпеку завтра

19:14 У Генштабі повідомили про застосування РФ хімічних боєприпасів

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:48 У Запоріжжі внаслідок ракетного удару РФ постраждало 10 осіб

18:35 Правила для українців у Польщі — як не стати депортованим у 2025

18:32 На іспанському курорті обвалився підйомник з людьми — відео

18:25 Як уникнути покарання за хабар — відповідь одеського адвоката

18:20 У Києві було ліквідовано агентурну мережу — хто до неї входив

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

16 січня 2025

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Text
Ексклюзив

17:18 РФ атакувала дронами центр Києва, — ефір Остаповець_LIVE

Text

02:50 Як російські добровольці займають місця українських бійців

Text

02:33 Треба компроміс, бо РФ піде далі — депутат Бурміч про переговори

17 січня 2025
Text

22:56 Україна збільшила потужності "зеленої" енергетики, — експерт

Text

18:56 Політтехнолог відповів, коли відбудеться зустріч Трампа і Путіна

Text

17:55 Нова заява Сирського і зміна цін на комуналку — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Байден розкрив головний страх Путіна, — ефір День.LIVE

Text

11:17 Скороход назвала причину припинення роботи комісії щодо ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:52 Скороход пояснила, для чого можуть використовувати СЗЧ військові

Text

08:00 Єрмак заявив про зустріч Зеленського з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

17 січня 2025

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту