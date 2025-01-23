Уряд полегшив життя українським водіям — що нового

Кабінет міністрів України. Фото: УНІАН

Кабінет міністрів України запровадив зміни, що спрощують зняття з обліку транспортних засобів, а також дозволяють обирати поштового оператора для отримання водійських посвідчень, техпаспортів та номерних знаків. Це дозволить автовласникам заощадити на страхуванні та бюрократичних процедурах.

Про це йдеться у постанові уряду.

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Зняття авто з обліку

Власники авто, які тимчасово не користуються транспортними засобами, можуть зняти їх з обліку. Раніше це було можливо лише у випадку утилізації автомобілів або вивезення їх за межі України.

Це дозволить укладати договори страхування на коротші терміни — від 15 днів до п’яти місяців тим, водіям, хто користується своїм транспортом лише в сезон або епізодично.

Зрозуміло, що таким чином на автовласників знижується фінансове навантаження, особливо з урахуванням зростання вартості страхування у 2025 році.

Вибір пошти

Водійські посвідчення, техпаспорти й номерні знаки тепер можна буде отримувати через будь-яку зручну поштову службу. Раніше така процедура здійснювалась виключно через "Укрпошту".

Нові правила набудуть чинності за шість місяців після публікації Постанови.

Раніше ми повідомляли, що перереєстрація авто у сервісних центрах МВС відновилася через місяць після масштабної хакерської атаки. Також ми писали, як водити авто з європейськими правами в Україні.