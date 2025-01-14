Водії можуть не викликати поліцію на місце ДТП за певних умов

Дорожньо-транспортна пригода. Фото: УНІАН

В Україні водії зможуть не викликати поліцію на місце ДТП та покинути місце аварії. Проте, ця можливість реальна виключно у випадку дотримання певних умов.

Відповідні зміни вніс Кабінет Міністрів України.

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Постанова Кабінету Міністрів України. Фото: скриншот

Відповідно до урядової постанови, водії в Україні мають право не викликати поліцію на місце дорожньо-транспортної пригоди за дотримання певних умов. У такому випадку учасники ДТП можуть спільно скласти повідомлення для подання страховику за затвердженою формою.

Основними умовами для цього є: участь у ДТП лише двох транспортних засобів, відсутність шкоди життю та здоров’ю людей, а також відсутність ознак сп’яніння у обох водіїв. Крім того, обидві сторони повинні бути згодні щодо обставин події.

Цей підхід дозволяє спростити процедуру врегулювання незначних ДТП, зменшити навантаження на поліцію та уникнути заторів, пов’язаних із очікуванням правоохоронців на місці події.

Нагадаємо, у Німеччині в Бранденбурзі сталася ДТП за участі автобуса, внаслідок якої є загиблі.

Також нещодавно в тимчасово окупованому Іловайську розбився пасажирський автобус, який прямував з Росії.