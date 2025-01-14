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Кабмин разрешил водителям покидать место ДТП, не извещая полицию

14 января 2025 10:46
Анастасия Постоенко - Редактор
Водители могут не вызывать полицию на место ДТП при определенных условиях
Дорожно-транспортное происшествие. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

В Украине водители смогут не вызывать полицию на место ДТП и покинуть место аварии. Однако, эта возможность реальна исключительно в случае соблюдения определенных условий.

Соответствующие изменения внес Кабинет Министров Украины.

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Постановление Кабинета Министров Украины. Фото: скриншот

Согласно правительственному постановлению, водители в Украине имеют право не вызывать полицию на место дорожно-транспортного происшествия при соблюдении определенных условий. В таком случае участники ДТП могут совместно составить сообщение для подачи страховщику по утвержденной форме.

Основными условиями для этого являются: участие в ДТП только двух транспортных средств, отсутствие вреда жизни и здоровью людей, а также отсутствие признаков опьянения у обоих водителей. Кроме того, обе стороны должны быть согласны относительно обстоятельств происшествия.

Этот подход позволяет упростить процедуру урегулирования незначительных ДТП, уменьшить нагрузку на полицию и избежать пробок, связанных с ожиданием правоохранителей на месте происшествия.

Напомним, в Германии в Бранденбурге произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого есть погибшие.

Также недавно во временно оккупированном Иловайске разбился пассажирский автобус, который направлялся из России.

ДТП авария полиция авто водители

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